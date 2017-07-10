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10 Temmuz 2017 16:54

Aşkale’de korkutan yangın

Erzurum Aşkale ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Aşkale’de korkutan yangın

10 Temmuz 2017 16:54


Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında Aşkale Koşapınar köyünde Fatih Uçar’a ait evin çatısı henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yandı. Çatının yandığını gören mahalle sakinleri evin içinde bulunan Fatih Uçar ve ailesini dışarı çıkararak büyük bir faciayı önledi.


Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kontrol altına alınan yangında can kaybı olmazken ev ve içerideki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


Çatı, tandır evi ve garajın tamamının yandığı olayda söndürme ve soğutma işlemleri devam ediyor.




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