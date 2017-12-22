Aşkale’de “Kudüs, Unutursak kalbimiz kurusun” programı

Aşkale Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programa Kadın Kolları Başkanı Emine Aras ve ilçedeki bayanlar katılım sağladı.

Program saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başladı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Kadın Kolları Başkanı Emine Aras konuştu. Aras konuşmasında "Peygamberimiz Hz. Muhammed’in "üç kutsal mescidden biridir" diye işaret ettiği Kudüs’teki Mescid-i Aksamız siyonistlerce saldırıya uğradı. Mescide giren katil sürüleri Kuran-ı Kerim’leri parçaladılar. Siyonist çetelerin işgali altındaki Kudüs Müslümanlarının onurlu direnişini selamlıyoruz. Yakın bir zamanda Gazze’ye yaptığı saldırı ile binlerce masumu katleden siyonist çete, bugün Müslümanların en mahrem yerlerine girerek pervasızca hakaretlerde bulunabiliyor. Eli kanlı bu alçaklara böyle bir cesareti veren ne? Bir avuç siyonist katil, milyonlarca Müslümanın gafletinden yararlanarak Kudüs’ü İslam’dan temizlemek için harekete geçiyor. Her türlü insani değerden uzak bu siyonist çetenin Filistin’de bir ur gibi büyümesindeki en büyük neden, Müslümanların bir vahdet oluşturmamalarıdır. Yapılması gereken, gerek ülkemizde ve gerekse bölgemizde kardeşlik bilincini diri tutmaktır. Bu kardeşlik bilincinin merkezi, mezhebine-etnik yapısına bakmadan Tevhid ve adalet üzerine bir dünya inşa etmektir. Dün Afganistan ve Irak topraklarına açıkça saldıran kafirler, bugün taşeronlarına yardım etmek bahanesi ile İslam topraklarına saldırıyor. Şunu çok iyi biliyoruz ki bu saldırıların en önemli gerekçelerinden biri, İsrail’e hareket alanı açmaktır. Yine çok iyi biliyoruz ki İsrail denen habis ur, bölgemizden sökülüp atılmadıkça, Müslümanlar için barış ve esenlik yoktur. Dün Gazze’ye yardım götüren Mavi Marmara gemimize saldırarak 10 kardeşimizi şehid eden siyonistlerin bu denli pervasız olmasının nedeni İslam dünyasında yaşanan yapay çatışmalardır. Kudüs bilincini sürekli taze tutmadıkça bizler için kurtuluş yoktur. Çünkü Kudüs ümmetin aklıdır. Aklı işgal altında olan bir topluluk asla rahat yüzü görmeyecektir. Bizim hiç bir dinle ve anlayışla bir problemimiz olamaz. Ancak ülkemizi de içine alacak biçimde yayılmacı hedefler güden siyonist bir çete ile karşı karşıyayız. Bu çetenini yakın gelecek hedefi, Şam’dır, Bağdat’tır ve Anadolu’dur. Her türlü oyuna karşı uyanık olmak zorundayız." dedi.

Program ilahilerin okunması ile son buldu.