Aşkale’de mahalle toplantıları devam ediyor

Aşkale İstasyon Mahallesi çok amaçlı evde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkan Yardımcısı Sinan Alkan, İlçe Emniyet Müdürü Ertürk Mutlu, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Semih Karakaş, Yazı İşleri Müdürü Mücahit Artuç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, Sosyal Yardımlaşma Vakıf müdürü Zafer Şener, Mahalle Muhtarı Metin Fazıloğulları ve mahalle sakinleri katıldı.

Mahalle sakinleri genel problemlerini anlatarak çözümü noktasında yetkililerden yardım istediler.

Düzenlenen toplantıda ilçe Kaymakamı ve beraberindeki heyet vatandaşların soru ve sorunlarını tek tek dinlediler ve çözümleri için notlar aldılar.

Yaklaşık 2.5 saat süren toplantıda son sözü ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu aldı. Aksu yaptığı konuşmada, "İlçemizdeki genel sorunları ve çözümleri konusunda başta Kaymakamlık olmak üzere Belediye başkanlığı ve diğer kurum amirleri ile mahalle mahalle gezerek vatandaşların soru ve sorunlarını dinlemek onlara en pratik çözümler konusunda yardımcı olmak hedefindeyiz. Yaklaşık 3 ay gibi kısa bir zaman diliminde göreve başladık. İlçemiz de şu ana kadar yapılan hizmetler takdire şayandır. Bu zamana kadar yapılanlara bizlerde kanunlar çerçevesinde ilçemize en iyi hizmeti etmeye devam edeceğiz” dedi.

Aşkale de yapılan hizmetler le alakalı bilgiler veren ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu konuşmasının devamında, eğitimde büyük bir atılım içerisinde olan ilçede yapımı son aşamasına gelinen okulların ufak tefek işlemleri kaldığını bunlarında en yakın sürede tamamlanacağını ve bu sene içerisinde okullarda ders başı yapılacağını belirtti.

Aksu, toplantıya katılım sağlayan herkese teşekkür etti.