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26 Aralık 2017 10:11

Aşkale’de muhtarlar ile istişare toplantısı

Erzurum’un Aşkale İlçesi’nde köy ve mahalle muhtarları ile istişare toplantısı düzenlendi.

Aşkale’de muhtarlar ile istişare toplantısı

26 Aralık 2017 10:11


İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Kaymakamlık Yazı İşleri müdürü Mücahit Artuç, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.


İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu toplantıda yaptığı konuşmasında, ’’Muhtarlıkların hakkını vererek yapıldığında muhtarların büyük sorumluluğu olduğunu belirti. Muhtarlarımız temsil ettikleri mahalle ve köylerdeki devletin temsilcileridir. İlçe genelindeki kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar arasındaki köprüdür. Bu anlamda omuzlarınızdaki yük hakkını vererek yaptığınızda hiçte hafife alınacak bir yük değildir. Emniyet ve asayiş başta olmak üzere devlet ile vatandaş arasında samimi çalışmalarınız konusunda gösterdiğiniz çabalardan dolayı teşekkür ederim’’ dedi.


Toplantıda daha sonra katılımcı muhtarlara söz hakkı verildi


Toplantıda ilçe genelinde mahalle ve köylerdeki problemler konusunda kurum amirlerine sorular soruldu. Çözüm noktasında problemlerin giderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.




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