Aşkale’de muhtarlar ile istişare toplantısı

İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Kaymakamlık Yazı İşleri müdürü Mücahit Artuç, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem, kurum amirleri ve muhtarlar katıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu toplantıda yaptığı konuşmasında, ’’Muhtarlıkların hakkını vererek yapıldığında muhtarların büyük sorumluluğu olduğunu belirti. Muhtarlarımız temsil ettikleri mahalle ve köylerdeki devletin temsilcileridir. İlçe genelindeki kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlar arasındaki köprüdür. Bu anlamda omuzlarınızdaki yük hakkını vererek yaptığınızda hiçte hafife alınacak bir yük değildir. Emniyet ve asayiş başta olmak üzere devlet ile vatandaş arasında samimi çalışmalarınız konusunda gösterdiğiniz çabalardan dolayı teşekkür ederim’’ dedi.

Toplantıda daha sonra katılımcı muhtarlara söz hakkı verildi

Toplantıda ilçe genelinde mahalle ve köylerdeki problemler konusunda kurum amirlerine sorular soruldu. Çözüm noktasında problemlerin giderilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.