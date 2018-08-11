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11 Ağustos 2018 12:03

Aşkale’de sebze yüklü tır şarampole yuvarlandı

Aşkale ABS Alçı fabrikası mevkiinde sebze yüklü bir tır şarampole yuvarlandı.

Aşkale’de sebze yüklü tır şarampole yuvarlandı

11 Ağustos 2018 12:03


Alınan bilgiye göre sabah saat 06 :00 civarlarında Mersin’den Erzurum istikametine seyir halindeki 34 BBV 559 plakalı Tır ABS Alcı fabrikası mevkiinde şarampole yuvarlandı.


Sabah saatlerinde meydana gelen kazada sebebin ne olduğu anlaşılamazken sürücünün uyuduğu tahmin ediliyor.


Olay yerine ilk gelen 112 Ambulans ekipleri ve Aşkale İtfaiye ekiplerinin ilk müdahaleleri sonucu yaralılar şarampole yuvarlanan aracın içinden çıkarıldı.


Yaşanan Trafik Kazasında sürücü Enes Kurt ve kimliği belirlenemeyen bir kişi ağır yaralı olarak kurtarılarak Aşkale Devlet hastanesine kaldırıldı.


Enes Kurt idaresindeki Kaza yapan Tırın Mersin’den Erzurum’a sebze götürdüğü belirlendi.




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