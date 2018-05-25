Aşkale’de şehit yakınları ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi

Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, Ramazan ayı dolayısıyla Şehit yakınları, Gaziler ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

İftar yemeğine İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Cumhuriyet Başsavcısı Ali Sakaryalı , İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Semih Karakaş , Emniyet Müdür Vekili Emre Yıldız , Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem , Daire amirleri , Şehit Yakınları, Gaziler ve Gazi aileleri katıldı.

Yemekte, şehit aileleri ve gazilerin oturdukları masaları birlikte tek tek dolaşan Aşkale Kaymakamı Mehmet Aksu, misafirler ile sohbet ederek, ihtiyaç ve sorunlarını dinledi.

İlçe Kaymakamı Aksu iftar sonrası yaptığı açıklamada, mübarek ramazan ayı içerisinde iftar yemeği vesilesiyle şehit ve gazi aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, bu ülke için canını feda eden aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde bugün burada huzurlu bir şekilde iftar ettiklerini, onlara şükran borçlu olduklarını dile getirdi. Şehit yakınları, gaziler ve ailelerinin yemeğe katılmasının kendisini son derece memnun ettiğini dile getiren Aksu; yemeğe katılmalarından dolayı şehit yakınları ve gazilere davetlerine icabet eden herkese teşekkür etti .

Yapılan iftar sonrası ilçe müftülüğü vaizi Yener Kalender dua etti.