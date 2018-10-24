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Aşkale'de seminer

TANAP ve Atatürk Üniversitesi’nin ortaklaşa yürüttüğü gezici hayvan sağlığı poliklinik ve eğitim hizmetlerinin sağlanması projesi eğitimi semineri Aşkale’de verildi.

TANAP ve Atatürk Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü gezici hayvan sağlığı poliklinik ve eğitim hizmetlerinin sağlanması projesi eğitimi semineri Aşkale'de verildi.


TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları dahilinde Atatürk Üniversitesi ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında vatandaşları bilgilendirme seminerleri düzenledi.


İlçe Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen seminere havanın yağışlı ve soğuk olması nedeniyle fazla katılım olmadı.

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