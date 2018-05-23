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23 Mayıs 2018 11:42

Aşkale’de süt şenliği

Aşkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından "Süt Şenliği" düzenlendi.

Aşkale’de süt şenliği

23 Mayıs 2018 11:42


İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından geleneksel olarak başlatılan ve bu yıl ikincisi gerçekleşen etkinlikte çocuklara süt içmenin önemi anlatıldı.


Kandilli’de özel bir çiftlikte organize edilen süt şenliğine Gültekin Zegerek Ana Okulu ve İnkılap Orta Okulu öğrencileri katıldı. Ortaokul öğrencileri için hazırlanan kısa bir engelli yarış parkuru ve finalde zamana karşı süt bitirme oyunları oynandı.


Dereceye giren öğrencilere ilçe Tarım Müdür Vekili Mustafa Evran tarafından çeşitli hediyeler verildi. Yarışma sonrası acıktıkları gözlenen miniklere hazırlanan yiyeceklerin yanı sıra süt ikram edildi.


Öğrencilere çiftlik gezisi yaptırılarak inekler ve buzağılar gösterildi. Ana sınıfı öğrencileri küçük buzağılara yakın ilgi gösterdiler.




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