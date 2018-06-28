Aşkale’de tarıma araç ve ekipman desteği

Aşkale İlçe Tarım Müdürlüğü’nce çiftçilerin ve ilçe vatandaşlarının çeşitli hizmetlerde kullanmak üzere tarım araç gereçlerine yenilerini katmaya devam ediliyor.

Erzurum DAP Bölge Başkanlığı Aşkale Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe müdürlüğüne bugüne kadar 1 Traktör, Slaj yapma, biçme makinaları yanı sıra 1 Katı gübre serpme aracı ve yapılan slajların daha rahat taşınabilmesi için 6 metre uzunluğunda bir Römork hibe etti.

Son olarak hibe edilen Römork’u teslim alan İlçe Tarım Müdür Vekili Mustafa Evran yaptığı açıklamada "Mesai arkadaşlarım ile yapmış olduğumuz projelerin karşılıklarını DAP Başkanlığı tarafından da kabul görmesi sonucu araç filomuzu genişlettik” dedi.

Hedeflerinin ilçede bulunmayan modern tarım alet ekipman parkını kurmak olduğunu belirten Evran, “Bir yıl içerisinde modern ekipmanların bir çoğunun alındığını ve çiftçilerimizin işlerini kolaylaştıracak ekipmanlar konusunda da çalışmalarımız devam edecek.

Projelerimizi hayata geçirmede bizlere desteğini eksik etmeyen İlçe Kaymakamımız Mehmet Aksu, DAP Bölge Başkanı Adnan Demir, ilçe Belediye başkanı Şenol Polat ve projelerin hazırlanışında mesai gözetmeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.

DAP tarafından hibe edilen araç ve ekipmanların toplam değerinin 1 milyon lira olduğu öğrenildi.