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10 Temmuz 2017 11:22

Aşkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 5 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.

Aşkale’de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

10 Temmuz 2017 11:22


Edinilen bilgiye göre, kaza Erzurum’un Aşkale ilçesinde Topalçavuş mevkiinde yaşandı. Aşkale’den Kapıkale köyüne gitmek için yola çıkan Avli ailesi, sürücü Erdal Avli’nin önüne çıkan köpeğe çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobilin telefon direğine çarpmasıyla yaşanan kazada 5 yaşındaki Zeynep Avli olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Erdal Avli ile annesi Zeliha Avli, eşi Gamze Avli ve yeni doğmuş bebekleri Rukiye Suna Avli yaralandı.


Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aşkale Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.




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