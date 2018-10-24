İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum’un Aşkale İlçesi Kaban dağı mevkinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Erzurum'un Aşkale İlçesi Kaban dağı mevkinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Aşkale'nin Çiftlik Köyünden ilçeye gelmek için 25 LU 735 plakalı otomobili ile yola çıkan Ömer Turan, Kaban Dağı mevkiinde aniden bastıran yağmurunda etkisi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.


Takla atarak şarampole yuvarlanan araçtan kazayı gören vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılan Ömer Turan olay yerine gelen ambulansla ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen Turan'ın kontrol amaçlı müşahede altına alındığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.