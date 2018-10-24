Aşkale'de trafik kazası: 1 yaralı

Erzurum'un Aşkale İlçesi Kaban dağı mevkinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Aşkale'nin Çiftlik Köyünden ilçeye gelmek için 25 LU 735 plakalı otomobili ile yola çıkan Ömer Turan, Kaban Dağı mevkiinde aniden bastıran yağmurunda etkisi ile kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Takla atarak şarampole yuvarlanan araçtan kazayı gören vatandaşlar tarafından araç içerisinden çıkarılan Ömer Turan olay yerine gelen ambulansla ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu iyi olduğu öğrenilen Turan'ın kontrol amaçlı müşahede altına alındığı öğrenildi.