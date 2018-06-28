Aşkale’de vatandaşla buluşma toplantıları

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi gereğince mahallinde düzenlenen, kurum yetkili ve görevlilerinin katıldığı mahalle toplantılarına Aşkale’de devam edildi.

Aşkale’nin Büyükgeçit, Mezra, Merkez Gölören ve Koşapınar köylerine ziyaretler yapıldı.

Aşkale İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu’nun katılımı ile toplantı çok amaçlı evde gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıya ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat, Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Semih Karakaş, ilçe Tarım Müdür vekili Musta Evran, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu toplantıdaki konuşmasında ’’Mahalle sakinleriyle buluşma toplantısında iki mahallemiz sakinlerinden hem mahalle hem de kendi sorunlarını dinlemek için, Belediye başkanımız ve tüm kurum yetkilileri ile karşınızdayız. Öğrenmek istedikleriniz ve sorunlarınız varsa bizlere iletmenizi istiyoruz. Her mahallede İçişler Bakanlığı’mızın talimatı ile mahallînde yapılması ön görülen mahalle ve vatandaşla buluşma toplantılarını bugün ilçemiz Emek ve Yeşilova mahallelerinde gerçekleştiriyoruz. Sorunlarınızı dinleyeceğiz. İlgili müdürleri sorularınızı cevaplayarak sıkıntıları gidermek için gerekli notlarını alacaklar. Muhtarlarımız ve vatandaş olarak sizler takipçisi olacaksınız. Kaymakam olarak bende takipçisi olacağım” dedi.

Belediye Başkanı Şenol Polat ise yaptığı açıklamada "İçişleri Bakanlığımız Genelgesi kapsamında ilçe geneli de mahalle ve köylerde toplantılar gerçekleştiriyoruz. Bu toplantılarda vatandaşlarımızın istek arzu ve problemlerini bizzat kendilerinden dinleyerek gerekli çözümler hakkında bilgilendiriyoruz. Belediye olarak mahalle ve köylerde yaşayan hemşerilerimize en iyi hizmeti sunduk ve sunmaya devam edeceğiz.

Halka hizmet Hakka hizmet sözü doğrultusunda hizmetlerimizi aksatmadan en iyi ve hızlı bir biçimde vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

Toplantıda hususlar konusunda öncelik sırasına göre kurum amirleri ve yetkililer tarafından notlar alındı.