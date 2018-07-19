Aşkale’den sanayinin devler listesine iki marka

Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu içinde ilk yüz hedefine doğru emin adımlarla ilerleyen Aşkale Çimento, sahip olduğu SANÇİM markasıyla, ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nda 142’inci sırada yer aldı.

"HEDEFİMİZ: İLK YÜZ İÇİNDE KALICI OLMAK"

Aşkale Çimento, Van Çimento, Erzincan Çimento, Gümüşhane Çimento, Trabzon Çimento, SANÇİM ve KAVÇİM markalarıyla Türkiye ekonomisinin devler liginde ilk yüzü hedeflediklerini belirten ERÇİMSAN Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, "Bunu önemli biçimde yakaladığımıza inanıyoruz. Çimento fabrikalarımızın yanında hazır beton tesislerimizle ülkemizin önemli bir kısmında kaliteli üretim yapıyoruz. Üretim aşamaları ve kurumsal yapımızın her aşamasında "en iyi işi yapma" düşüncesiyle hareket ediyoruz. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan ’Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması’nın 2017 yılı sonuçlarında SANÇİM markamızın 142’inci sırada yer alması bizleri gururlandırmıştır. Katkısı, emeği ve desteği olan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Allah izin verirse SANÇİM markasını önümüzdeki yıllarda en büyük 500 listesinde görmeyi umut ediyoruz." diye konuştu.

"ÜRETİM KAPASİTEMİZ 14 MİLYON TONU BULDU"

Türkiye’ye değer katmanın kendileri için adeta vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade eden Yücelik, "Ülkemizin neredeyse her köşesinde yüz binlerce evin, binlerce iş yerinin, köprü, tünel, baraj, otoyol, havalimanı gibi milyonlarca insanın kullandığı yapıların harcında ERÇİMSAN Holding’e ait tesislerde üretilen kaliteli çimento ve hazır betonun kullanılması yolumuzun doğruluğunu teyit etmektedir. "İşimiz bir, geleceğimiz bir, amacımız bir” vizyonuyla tüm paydaşları için sadece bir ticari kurumdan ibaret olmayan şirketimiz, hedeflerini gerçekleştirme noktasında da emin adımlar atmaktadır. 1992 yılında 300 bin olan yıllık çimento üretimi kapasitemizin bu gün 14 milyon tonun üzerine çıkmış olması bunun önemli bir göstergesidir. Bu haliyle sektörümüzün en önemli aktörlerinden biri haline geldik. Öncüsü olduğumuz bir çok yenilik, uygulama ve yatırım da sektördeki gücümüze güç kattı." şeklinde konuştu.

"BİZİ FARKLI KILAN SAHİBİ OLDUĞUMUZ PAYLAŞMA KÜLTÜRÜ"

İnsan, çevre ve etik ilkelerin kendileri için değerli olduğunu vurgulayan Yücelik şöyle devam etti " Erzurum’dan başlayan ve ülkeye mal olan bir girişim grubunun başarısı asla tesadüf olamaz. Yeniliğe açık ve yeni şeyler üreten bir şirket olmanın AR-GE’den geçtiği gerçeğinden yola çıkarak, hızlı adımlar atmaya başladık. Bunun yanında rekabet eden, ortakları ve paydaşlarına karşı sorumlulukları olan, çalışanlarının emeklerini boşa çıkarmayan ve aynı zamanda global ekonominin kurallarına göre hareket etmek zorunda olan bir girişim grubuyuz. Çimento ve hazır beton sektöründeki farkındalığımız; ilkelerimiz ve global gerçeklerin doğru harmanlanmasının karşılığıdır. Paylaşma kültürünü esas alan yönetim tarzımızla 2018 yılında da yeniliklerimize, yatırımlarımıza ve özellikle istihdam artırıcı atılımlarımıza devam ediyoruz."