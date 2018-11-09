Aşkaleliler Teyo ile güldü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibinin Aşkale’de sahnelediği oyun izleyicilerden tam puan aldı.
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibinin Aşkale'de sahnelediği oyun izleyicilerden tam puan aldı.
Aşkale Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.
Tüm koltukların dolu olduğu tiyatroda gösterisinde Aşkaleliler unutulmaz anlar yaşadı.
Ünlü komedyen ve Tiyatro oyucusu Cumhur Seval, namı değer Teyo Pehlivan ve ekibinin sergilediği skeçlerle solundaki herkesi kahkaha tufanına soktu.
Sergilenen skeçlerdeki verilen mesajlarda vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.