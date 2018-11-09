İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aşkaleliler Teyo ile güldü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibinin Aşkale’de sahnelediği oyun izleyicilerden tam puan aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibinin Aşkale'de sahnelediği oyun izleyicilerden tam puan aldı.


Aşkale Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen programa İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkanı Şenol Polat'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katılım sağladı.


Tüm koltukların dolu olduğu tiyatroda gösterisinde Aşkaleliler unutulmaz anlar yaşadı.


Ünlü komedyen ve Tiyatro oyucusu Cumhur Seval, namı değer Teyo Pehlivan ve ekibinin sergilediği skeçlerle solundaki herkesi kahkaha tufanına soktu.


Sergilenen skeçlerdeki verilen mesajlarda vatandaşlar tarafından alkışlarla desteklendi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.