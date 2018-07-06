Askeri zırhlı araç kaza yaptı: 2 asker yaralı

Kazada 2 asker yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Horasan karayolu Hamamdere mevkisinde seyreden askeri zırhlı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Olay yerinden geçen vatandaşlar 112 sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve kurtarma ekipleri yaralı askerleri sıkıştıkları aracın içinden çıkararak vatandaşların yardımıyla ambulanslara taşıdı.

Yaralı askerler Erzurum’da çeşitli hastanelere kaldırılırken, emniyet ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.