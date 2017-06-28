ASP Bakanlığı’ndan ‘15 Temmuz’ konulu fotoğraf yarışması

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, 15 Temmuz konulu fotoğraf yarışmasına başvuruların 3 Temmuz 2017 tarihine kadar devam edeceğini ifade etti.

Gönderilen fotoğrafların tamamının yarışmacı tarafından çekilen ve 15 Temmuz hain darbe girişimine ve bu girişime karşı milli mücadeleyi anlatan fotoğraflardan oluşacağını belirten İlbaş, “Milletin iradesine ve Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, halkımızın üstün özverisi ve metanetiyle bertaraf edilerek; aziz milletimiz tarafından geri püskürtüldü. Milletimiz, ay yıldızlı bayraklarını dalgalandırarak terör çetesine verilecek en güzel cevabı verdi. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlar da, gereken cevabı en sert şekilde aldılar.“15 Temmuz Fotoğraf Yarışması” ile darbe girişimine karşı verilen mücadele ve girişimin arkasında bıraktığı izler, fotoğraflarla gözler önüne serilecektir. “15 Temmuz Fotoğraf Yarışması”, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenmektedir.’’ Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları Ve Gaziler Dairesi Başkanlığı ‘’ 15 Temmuz Konulu Fotoğraf Yarışması ” Sayısal (Dijital) kategoride ve Renkli veya Siyah-Beyaz Fotoğraf olmak üzere tek bölümlüdür. Renkli veya Siyah Beyaz fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir” dedi.

Yarışmaya katılımının sadece online olarak yapılacağını belirten İlbaş, “Yarışmaya katılım sadece e-posta ile gerçekleşecektir. Fotoğraflar online olarak 15 temmuz fotografyarismasi@aile.gov.tr adresine gönderilecektir. Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir. Geniş bilgi için bakanlığımız web sitesi ziyaret edilebilir. Yarışma birincisine 10 bin TL, ikincisine 7 bin 500 TL, üçüncüsüne de 5 bin TL , mansiyon alan 3 kişiye 2 bin TL para ödülü verilecektir” dedi.