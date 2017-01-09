Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 11:27

Asp İl Müdür yardımcısı Zil, gazi askeri ziyaret etti

Asp İl Müdür yardımcısı Zil, gazi askeri ziyaret etti

09 Ocak 2017 11:27

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Şermin Zil, Kayseri’de 17 Aralık cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristin bomba yüklü aracı patlaması sonucunda gazi olan Erzurumlu Yusuf Ergün’ü ziyaret etti.
Patlamada aralarında Erzurumlu er Yusuf Ergün’ün da bulunduğu 56 kişi yaralanmıştı, Kayseri’de vatani görevini yapan Ergün tedavisinin tamamlanması ardından taburcu oldu ve raporlu olarak Erzurum’daki babasının evine geldi.
Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergün, hain saldırıyı ve o gün yaşadıklarını Zil’e anlattı.
Zil ise şehit ve gazilerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, kurum olarak Ergün’e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.
Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlere yoğunlaştıklarını belirten Zil, ‘’Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlığımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bir milletin evlatları olarak, gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Bu kapsamda, İl müdürlüğümüzün çalışma alanına giren şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlere yoğunlaştık. Vatan savunmasında gazi olan Ergün’e her konuda destek vermeye hazırız’’ dedi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
-2
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    -2°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    -3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç