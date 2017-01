Asp İl Müdür yardımcısı Zil, gazi askeri ziyaret etti

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı Şermin Zil, Kayseri’de 17 Aralık cumartesi günü çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu otobüsün geçişi sırasında PKK’lı teröristin bomba yüklü aracı patlaması sonucunda gazi olan Erzurumlu Yusuf Ergün’ü ziyaret etti.

Patlamada aralarında Erzurumlu er Yusuf Ergün’ün da bulunduğu 56 kişi yaralanmıştı, Kayseri’de vatani görevini yapan Ergün tedavisinin tamamlanması ardından taburcu oldu ve raporlu olarak Erzurum’daki babasının evine geldi.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Ergün, hain saldırıyı ve o gün yaşadıklarını Zil’e anlattı.

Zil ise şehit ve gazilerin hakkının ödenemeyeceğini belirterek, kurum olarak Ergün’e her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlere yoğunlaştıklarını belirten Zil, ‘’Vatanını canından aziz bilen, bağımsızlığımızın korunması, ülkenin her köşesinde huzur ve güvenliğin sağlanması için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan bir milletin evlatları olarak, gazilerimizin ve şehitlerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini yürekten paylaşıyoruz. Bu kapsamda, İl müdürlüğümüzün çalışma alanına giren şehit yakınları ve gazilere yönelik hizmetlere yoğunlaştık. Vatan savunmasında gazi olan Ergün’e her konuda destek vermeye hazırız’’ dedi.