ASP İl Müdürlüğü annelerin yüzünü güldürüyor

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, 2015 Mayıs ayında başlayan doğum yardımı desteğinden 2017 yılının ilk 6 ayında 6 bin 828 annenin yararlandığını 2016 yılının bir yıllık sürecinde ise 13 bin 479 annenin doğum yardımı aldığını açıkladı.

Doğum yardımı kriterleri hakkında açıklamalarda bulunan İlbaş, ‘’Erzurum’da 2017 yılının ilk 6 ayında 6 bin 828 anneye doğum yardımı desteğinde bulunduk. 2016 yılında ise 13 bin 479 anneyi doğum yardımı desteğinden yararlandırdık. Doğum Yardımı programı 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili maddesi doğrultusunda 15 Mayıs 2015 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlamıştır. Bu hükme göre Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400.TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında doğum yardımı yapılmaktadır. Doğum yardımı başvurularına 15 Mayıs 2015 tarihinde başlanılmıştır. Doğum yardımı annenin sağ ve Türk vatandaşı olması durumunda anneye yapılacaktır. Başvurular İl Müdürlüğümüz ile bağlı kuruluşlarımız olan Yakutiye Sosyal Hizmet Merkezi, Palandöken Sosyal Hizmet, Oltu Sosyal Hizmet Merkezi ve Aziziye Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır.’ ’diye konuştu.