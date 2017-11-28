ASP İl Müdürlüğü kadın hizmetleri çalışmalarına yoğunlaştı

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, kadına yönelik hizmetler kapsamında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde eğitim çalışmalarına yoğunlaştıklarını belirterek, bu konudaki çalışmaların farkındalık oluşturmak adına önemli olduğunu söyledi.

Kadına şiddetin birçok boyutunun ele alındığı eğitim çalışmalarına değinen İlbaş, “Erzurum Büyükşehir Belediyesinin Mahallebaşı, Hilakent ve İstanbul Kapı’da bulunan ESMEK kurslarında kurumumuzda görev yapan Nuray Aytan Gezer, Ömer Çokgören, Yunus Emre Akgün ve Ayşenur Karaca tarafından aile içi iletişim ve toplumsal cinsiyet konusunda eğitim verildi. Yakutiye Halk Eğitim Merkezi’nde 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa ve toplumsal cinsiyet konusunda ŞÖNİM’de çalışan sosyolog Münteha Aydın tarafından sunum yapıldı. Yakutiye Kaymakamlığı Aile Destek Merkezinde Avukat Gökçe Gündüz tarafından kadının yasal hakları konusunda seminer düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezinde kadın hizmetlerinin tanıtımı ve aile içi iletişi konularında sunum yapıldı.

TRT Erzurum radyosunda kadın hizmetleri konusunda program düzenlendi. Bir alışveriş merkezinde geniş katılımlı el sanatları sergisi açtık. Ayrıca Kadın Konuk Evindeki kadınlara yönelik yemek programı düzenledi. Kentin muhtelif yerlerindeki yerlerindeki billboardlara farkındalık afişleri astık. Ayrıca 30 Kasımda düzenlenecek olan Erzurumspor, Trabzonspor maçında ‘’Kadına şiddet insanlığa ihanettir’’ pankartı açıklatır” dedi.