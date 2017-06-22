ASP İl Müdürlüğü’nden çocuklara bisiklet

ASP İl Müdür Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkanı Tamer Ekinci, etkinlikle ilgili açıklamada çocukların başarılarını teşvik etmek ve spor yapmalarını sağlamak için bisiklet dağıtımı yaptıklarını söyledi. Spor kulübü olarak Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesi, Atatürk Çocuk Evleri Sitesi ve Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezinde barınan 38 çocuğa bisiklet hediye ettiklerini belirten Ekinci, bisiklet kullanımının çocukların spora ilgisini artırdığını ifade etti.

Bisikletin iyi bir fiziksel aktivite aracı olmanın yanı sıra çevrenin korunması, daha sağlıklı yaşam alanlarının oluşturulması yolunda da önemli avantaj olduğunu belirten Ekinci, “2016-2017 eğitim öğretim yılı sonunda okullarında teşekkür ve takdir belgesi alan 38 çocuğumuzun bu başarılarını ödüllendirmek ve onları başarıya teşvik etmek için bisiklet dağıtımı gerçekleştirdik. Spor kulübümüzün bu yöndeki çalışmaları devam edecek” dedi.

ASP İl Müdürü Cemil İlbaş ise Aile ve Sosyal Politikalar Spor Kulübünün başarılı çalışmalarla gündeme geldiğini belirterek, çocukların sportif faaliyetlerini önemsediklerini ifade etti.

ASP spor kulüplerinin 81 ilde çalışmalar yaptığını anımsatan İlbaş, “Erzurum valiliğimizin desteği ve katkısıyla çocukların eğitim alanında olduğu gibi sanat ve spor alanlarında farklı alanlarda çalışmalar yapması, başarılı sonuçlar doğurmaktadır. Başarılı çocuklarımızı bisikletle ödüllendirerek, başarı konusundaki motivasyonu artırıyoruz. Spor kulübümüzde ekip ruhuyla başarılı çalmamalara imza atan personelimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Nene Hatun Çocuk Evleri Sitesinde düzenlenen etkinliğe ASP İl Müdür Yardımcısı ve Spor Kulübü Başkanı Tamer Ekinci, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ünal Aksakal, kuruluş yöneticileri, kurum çalışanları ve çocuklar katıldı.