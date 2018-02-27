ASP İl Müdürü İlbaş, kurum vizyonunu anlattı

İletişim Fakültesinde düzenlenen seminere Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Besim Yıldırım, gazetecilik ve radyo televizyon bölümü öğrencileri katıldı. İlbaş, burada yaptığı sunumda kamuda sosyal hizmetlerin önemine değinerek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün engelli, çocuk, kadın, yaşlı, şehit yakınları ve gazilerle ilgili önemli çalışmaları olduğunu ifade etti.

İlbaş, sosyal hizmet haberlerinde etik boyutunun önemli olduğunu belirterek, bu konudaki haberlerin doğru yansıtılmasının toplumsal açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Toplumun dezavantajlı kesimine hitap eden kurumla ilgili yapılacak haberlerin hassasiyet gerektirdiğini belirten İlbaş, haberde teşhir konusuna dikkat dilmesinin önemini vurguladı.

Aile Sosyal Destek Programı ile ilgili bilgi veren İlbaş, “İlimiz özelinde 2016 yılında göreve başlayan 16 ASDEP görevlisi ve 2017 yılında göreve başlayan 14 ASDEP görevlisi ile toplam 30 kişiden oluşan bir ASDEP ekibi görev yapmaktadır. İlimizde ASDEP görevlilerinin yürütülmesinde görev aldığı hizmetler; İlimizde sunulan engelli evde bakım hizmeti kapsamında 3 bin 359 yılık kontrol ve başvuru dosyasının kabulü yapılmış olup toplamda 4.140 evde bakım ziyareti yapılmıştır. Aile yanında desteklenmesi kararı bulunan çocuklara sunulan Sosyo-Ekonomik Destek hizmeti kapsamında 1.104 aileye hizmet arzı esnasında görev almışlardır. Şehit Gazi ailelerin ziyaret edilmesi ve sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yürütülen hizmetlerde aktif görev alan ASDEP görevlileri toplam 3bin 540 aileye ulaşmış ve hizmet vermiştir” dedi.

Çocuk Hizmetleri başlığı altında yapılan çalışmalara değinen İlbaş, “Çocuk Koruma Kanunu kapsamında korumaya muhtaç çocuklara yatılı korunma ve bakım hizmeti sunmak, eğer mümkünse korumaya muhtaç çocuğu aile yanında desteklemektir. Hali hazırda 173 çocuğa yatılı olarak bakım hizmeti sunulmakta olup 1560 çocuk ise aile yanında desteklenmektedir. Koruyucu aile ve evlat edindirme hizmetleri de korunmaya muhtaç çocuklar için uygulanan diğer hizmet modelleridir. Hali hazırda 46 çocuk koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmaktadır. 2017 yılında evlat edindirme hizmetinden yararlandırılan çocuk sayısı ise 3’tür.” dedi.

Engelli hizmetleri konusundaki çalışmalarla ilgili bilgi aktaran İlbaş, “Engelli ve Yaşlı Hizmetleri başlığı altında öncelikli hizmetimiz bakıma muhtaç engelli bireyleri, aileden bir bakıcıya engelli bakım ücreti ödenmesi yoluyla, aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanmasıdır. Engellinin aile ve yakın çevresi içinde bakımının sağlanması mümkün değilse özel ve resmi bakım merkezlerimizde bakım ve koruma hizmeti sunulmaktır. Hali hazırda 305’i özel bakım kuruluşlarında hizmet alan toplam 361 engelli ve yaşlıya yatılı bakım hizmeti verilmekte olup, 7.091 engelli ise evde bakım hizmetinden yararlandırılmaktadır. 2017 yılı boyunca verilen Engelli Kimlik Kartı sayısı 1.359’dur. Erişilebilirlik Mevzuatı çerçevesinde bugüne kadar 664 alan taraması yapılmış olup 2 Kuruma da Erişilebilirlik Belgesi verilmiştir” diye konuştu.

Kadın hizmetleriyle ilgili çalışmaları aktaran İlbaş, “Kadın Hizmetleri başlığı altında temel hizmetimiz Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında koruyucu ve önleyici tedbirler sunmaktır. Bunun yanında şiddet mağduru kadınlar için diğer hizmetlerimiz psiko-sosyal destek sunmak, Kadın Konukevimizde barınma yeri sağlamak ve geçici maddi yardım sağlamaktır. 2017 yılında toplam 1285 koruyucu ve önleyici tedbir kararı çıkarılmış olup, Kadın konukevimizde hali hazırda 12 kadın ve 10 çocuk barınmaktadır. 2017 Yılı süresince kadın Konuk Evi Hizmetlerinden 157 si kadın, 117 si çocuk olmak üzere toplam 274 vatandaşımız faydalanmıştır. Doğum yardımı kapsamında 2017 yılı içerisinde 13.547 anne için ödeme yapılmıştır” dedi.

Şehit ve Gazi yakınlarına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten İlbaş, “Şehit ve Gazi Yakınları Hizmetleri başlığı altında temel hizmetimiz istihdam ve işe yerleştirme, ücretsiz seyahat kartı dağıtılması iş ve işlemlerini yürütmek, sosyal faaliyetler ve yardım faaliyetlerini il bazında koordine etmek ve şehadet haberi alındığında aileye gereken psiko-sosyal desteği sunmaktır. İl ve ilçe merkezlerimizde 209 şehit ailemiz ikamet etmektedir. İl ve ilçe merkezlerimizde ikamet eden gazi sayısı 406’dır. İl merkezimizde Erzurum Valiliği, İl Müdürlüğümüz ve diğer kamu kuruluşlarımız ile; ilçe merkezilerimizde SHM Müdürlüklerimiz ve Kaymakamlıklarımız ile koordineli olarak dini ve milli bayramlar ile özel günlerde şehit ailelerimiz ve gazilerimiz düzenli ziyaret edilmektedir. 219 kişinin istihdam işlemleri tamamlanmıştır. 35 başvuru reddedilmiştir. 15 başvuru işlemi devam etmektedir. Kasım-Aralık ayı içerisinde 224 Şehit yakını ve gazimiz ASDEP Personeli tarafından ziyaret edilmiştir. ASDEP Personelimiz 5 Şehit Annemizin hastaneye gidiş gelişlerinde refakat etmektedir” dedi.

İlbaş, kurumun 2017 yılı içerisinde 115 milyon TL nakdi yardım yaptığını anımsatarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla 73 milyon 994 bin TL nakdi yardım, 254 milyon 355 bin TL ayni yardım sağladığını da ifade etti.

Seminer sonunda İlbaş, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.