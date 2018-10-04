Ata Botanik Park, hazan mevsiminde ilgi odağı

park olan Erzurum'daki Ata Botanik Parkı, evlenen, nişanlanan, mezun olan öğrenciler için doğal stüdyo oldu.

Erzurum-Erzincan karayolunun başlangıç noktasındaki Atatürk Üniversitesi kampüsü kavşağından başlayan yaklaşık 350 dönüm arazide kurulu olan, Doğu Anadolu'daki ağaç, çiçek ve bitkilerden örneklerin toplandığı Atatürk Üniversitesine ait Ata Botanik Parkı'nın ünü giderek artıyor. Ata Botanik Parkı, parlayan güneşin de etkisiyle adeta sonbaharda kartpostalları andırmaya başladı. Bölgenin birçok noktasından çeşitli çiçek ve bitkilerin bir arada toplandığı Ata Botanik Park'ta, peyzaj mimarlığı eğitimi alan öğrencilere staj imkanı sunuluyor.

Akasya türleri, köknar, ladin, çam, ardıç, mazı türleri, ıhlamur, meşe türleri, üvez, sumak, huş türleri, süs meyveleri, erik, vişne, armut, kiraz, dut, elma, kızılcık, kuşburnu gibi onlarca bitki türünü barındıran Ata Botanik Park'ta, dünyanın yüksek rakımlı bölgelerinden getirilen nadir türler de yer alıyor.

Ata Botanik Park bugünlerde ise hazan mevsiminin sarısıyla fotoğraf çektirmek isteyenlerin akınına uğruyor. Evlenen, nişanlanan, sonbahar fotoğrafları çekmek isteyen öğrenciler için doğal stüdyo haline gelen Ata Botanik Park'ta en güzel kareler çekiliyor.