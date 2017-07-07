Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret etti.

Türkiye Ekonomi Bankası ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin ortak projesi olan TEB-TİM “Girişim Evinin” 10.’sunun ATA Teknokent’te kurulması için Erzurum’a gelen heyet Rektör Çomaklı’yla görüştü.

TEB Girişim Bankacılığı Müdürü İbrahim Coşkuner, TİM Kurumsal İletişim Koordinatörü Okan İnce, TEB Girişim Evi Danışmanı Mehmet Sanlı ve DAİB Genel Sekreteri Murat Karapınar ve ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Sadeler’in katıldığı ziyarette, girişimcilik konusunda yapılabilecek ortak işbirlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundular.

Kurulacak olan Girişim Evinin yapacağı faaliyetlerin 3. Nesil Üniversite dönüşüm hedefine ciddi katkıda bulunabileceğini belirten Çomaklı: “Ekonomik değere dönüşmemiş bilginin yastık altındaki altına benzediğini bu yüzden akademik araştırmaların kesinlikle ekonomik faydaya dönüştürülmesi gerekiyor. Atatürk Üniversitesi olarak elimizden gelenin daha fazlasını yapma gayreti içerisindeyiz. Girişim Evininde bu bağlamda bize ciddi katkısı olacaktır” ifadelerini kullandı.

TEB Girişim Bankacılığı Müdürü İbrahim Coşkuner, “Girişim Evinin, TEB Girişim Bankacılığı birimi bünyesinde yaklaşık dört yıl önce kurulduğunu, Girişim Evinin girişimcilere finasal hizmetlerinin yanı sıra eğitim, mentorluk, danışmanlık, koçluk, kuluçka programı, networking, yatırımcı ilişkileri gibi katkılarda da bulunduğunu, girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeleri için her türlü fiziki ortamı sağladıklarını” ifade etti.

ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Sadeler ise, girişimcilik kapsamında yapılan bu destekler sürdükçe üniversitelerin özellikle girişimci üniversiteler endeksinde çok daha yukarı çıkmasında ciddi katkılar sağlayacağını söyledi.