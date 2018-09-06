Dr. Ersin Karaman, gazetecilerle biraraya gelerek, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kısa bir süre önce ataması yapıldığını ve ATA Teknokent olarak hizmet anlamında yoğun çaba sarf edeceklerini ifade eden Doç.Dr. Ersin Karaman, gazetecilere hizmet binasını gezdirdi.

ATA Teknokent’in faaliyet alanının geniş olduğunu kaydeden Doç.Dr. Ersin Karaman, “Micro - Nano Chip teknoloji, Medikal sistemler (Biyomedikal, tıbbi cihaz üretemi), Biyoteknoloji (Diagnostik/ bio chip), Malzeme (Süper iletkenler), Enerji (Rüzgar ve güneş enerjisi), Yazılım, Tarım ürünleri üretimi gibi birçok alandayız. Ata Teknokent’in hedefleri; Sanayi - üniversite işbirliğini geliştirmek ve sürekli kılmak. Bölgede teknolojik ve ekonomik altyapının gelişmesini sağlamak. Üretim sektörünün yenilikçi teknolojilere uyumuna katkı sağlamak. Yenilikçiliğin ürün geliştirme ve üretimde gelişmesini sağlamak ve ürün kalitesi ile standardını yükseltmek. Yenilikçi teknolojilerin ve bu teknolojilere yönelik bilgilerin gelişmesini sağlamak. Yerel potansiyellerden yararlanarak katma değeri yüksek üretim yapan yenilikçi şirketlerin oluşumunu ve gelişimi desteklemek. Nitelikli işgücünün istihdamını sağlamak. Öncelikli olarak belirlenen sektörlerde yakın bölgede ve tüm ülkede söz sahibi olmak." diye konuştu.

Erzurum ve bölgedeki, Aşkale Çimento gibi firmaları ATA Teknokent’te Ar- Ge çalışma ofisi kurmaları için davet eden Doç.Dr. Ersin Karaman, “Ar- Ge çalışmalarımız devam ediyor. Üretim yapmak isteyen, girişimci arkadaşlarımızı buraya davet ediyorum” dedi.

ATA Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Ersin Karaman, hedeflerinin bütün firmaları Ar- Ge yapar hale getirmek olduğunu söyledi. Teknokentlerin temelde üniversite-sanayi ve kamu işbirliğini geliştirmeyi hedeflediğini belirten Doç. Dr. Ersin Karaman, “Burada oluşan bilgi birikimini akademisyenlerin elde ettiğin bilgi birikimi, deneyimini sanayi ve endüstriye, kamuya kazandırmak, kamuda ve endüstride oluşmuş deneyimi de üniversiteye aktarmak teknokentlerin en büyük hedefleridir. Üniversitelerden sadece dışa bilgi akışı olmuyor. Dışardan üniversitelere de deneyim aktarımı olur. Bunu yapabilmek için teknokentte firmalara gereken desteği sağlıyoruz. KOSGEB ya da TÜBİTAK’tan proje geçirmiş olan firmalara kolaylık sağlıyoruz. Cüzi rakamlarla ofislerin kiralanmasını sağlıyoruz” diye konuştu.

ATA Teknokentte bulunan 69 firmadan 63’ünün Ar-Ge yaptığını vurgulayan Karaman, büyük çoğunluğunun yazılım alanında hizmet verdiğini kaydetti. Büyük firmaların ar-ge merkezlerinin Erzurum’a taşıması için çalışma yapmayı hedeflediklerini de kaydeden Karaman, “Hem üniversite, hem bölgemiz için önemli. Bölgedeki firmaların ar-ge merkezlerinin tek çatı altında buluşmaları da önemli. Bu konuda girişimlerimiz olacak” dedi.