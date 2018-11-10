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Atatürk, Aşkale'de saygı ve minnetle anıldı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde Atatürk ölümünün 80’inci yılında saygı ile anıldı.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde Atatürk ölümünün 80'inci yılında saygı ile anıldı.


Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci Yıldönümü Anma programı Hükümet Konağı meydanı'nda gerçekleştirildi.


Anma törenine İlçe Kaymakamı Mehmet Aksu , Belediye Başkanı Şenol Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Semih Karakaş, Milli Eğitim Müdürü Serhat Erdem , siyasi partilerin ilçe başkanları, STK temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından Atatürk'ün hayatını kaybettiği 09.05'de sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.


Çelenk sunumu sonrası İlçe Kaymakamı ve beraberindeki heyet Anma törenleri için YİBO İlköğretim Okulunun hazırladığı programa katıldılar.

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