Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve yönetiminin de hazır bulunduğu karşılamada, öğrencilerin yoğun ilgisine Cumhurbaşkanı Erdoğan da konvoyunu durdurarak karşılık verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin en köklü üniversitelerinden biri olan Atatürk Üniversitesinin bölgesi için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek 300 bin öğrencisi olan üniversitenin şehrine büyük bir katma değer sağladığına da vurgu yaptı.

Atatürk Üniversitesinin yabancı uyruklu öğrenciler için de kıymetli olduğuna değinen Erdoğan, çeşitli hediyeler verdiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Selamlama esnasında Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye takdim etti.