Atatürk Üniversitesi 2. Ar-Ge İnovasyon zirvesinde yerini aldı

Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde yapıldı. Zirvede, Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent’te stant açtı.

Sanayici, yatırımcı ve proje sahiplerini aynı platformda buluşturarak projelerin hızla yatırıma dönüşmesinin amaçlandığı zirvede konuşan MMG Başkanı Osman Balta; Türk sanayisinin geleceği adına vazgeçilmez olan Ar-Ge ve İnovasyon konularının ele alınmasının herkes için çok hayati öneme sahip olduğu ifade etti.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın desteği ile zirvede stant açan ATA Teknokent ve ATA Teknokent’te faaliyet gösteren firmalar hazırladıkları projeleri sergiledi.

Projeler, katılımcılar tarafından büyük ilgi görürken üniversite ve firma temsilcileri zirve boyunca katılımcılara hazırladıkları projeler hakkında detaylı bilgi sundular. Birçok başarılı projeyi gerçekleştiren Atatürk Üniversitesi AtaUni Racing (AUR) öğrenci kulübü de yeni projelerini hayata geçirebilmek için projelerini tanıtarak, yatırımcılardan yatırım desteği talep etti. İki gün süren MMG Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ve Sergisi düzenlenen panel ve sunumlarla tamamlandı.