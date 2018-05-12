Atatürk Üniversitesi 2018 Bahar Şenlikleri sona erdi

İmera grubunun verdiği konserlerle başlayan festivalde gün boyu süren etkinlikler öğrencilerin ilgi odağı oldu. Şenlikte; macera parkuru, tırmanış, kano, rafting, dj performansı, geleneksel Türk sporları, binicilik, paintball, sanat sokağı, açık hava sineması gibi etkinliklerde öğrenciler renkli anlar yaşadı.

Çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin yer aldığı 2018 Bahar Şenlikleri’nde bu yıl ilk defa geleneksel Türk sporları parkuru da yerini aldı. Özellikle binicilik parkuruna öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Her günü ayrı bir etkinliğe sahne olan Bahar Şenliklerinde öğrenciler dolu dolu vakit geçirerek hem bir yılın yorgunluğunu attılar hem de final sınavlarından önce moral depoladılar.

Üniversitelerin bir yandan eğitim ve öğretimini sürdürürken, diğer bir yandan da öğrencilerin toplumsal, kültürel, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yardımcı olmak için çalışmalar yapması gerektiğine dikkat çeken Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Atatürk Üniversitesi olarak düzenlediğimiz programlar ile bu anlayışa uygun adımlar atıyoruz. Bu yılda üniversite yerleşkesinde hazırladığımız 5 farklı nokta ile öğrencilerimizin rekreatif faaliyetler yapmalarına imkân sağladık. Bu vesile ile bahar şenliklerine katılan başta öğrencilerimiz olmak üzere, tüm konuklara, stant kuran fakültelerimize, şenliklerin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyor, final sınavlarında öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.