Atatürk Üniversitesi ailesi iftarda bir araya geldi

Dr. Ömer Çomaklı’nın ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde tanzim edilen iftar sofrasına, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve üniversite üst yönetimi ile öğretim üyeleri ve aileleri katıldı. İftar öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti verildi. Ardından ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. İftarın ardından Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı konuşma gerçekleştirdi.

Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlı olmasını dileyerek sözlerine başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Sağlıklı, huzurlu, birlikte yaşanabilir, hizmeti kendine vizyon edinen üniversitemizin, gelişmesine ve güçlenmesine önemli katkılarda bulunan siz kıymetli akademisyenlerimizle iftar yemeği vesilesiyle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Sosyal dayanışma ve yardımlaşma geleneğinin en güzel örneklerinin sergilendiği Ramazan ayı, sadece bedenimizi değil, gönlümüzü ve vicdanımızı da arındırmaya çalıştığımız bir aydır.

Bu manevi olgunluğu fırsat bilerek, varsa aramızdaki çekişmeleri, dargınlıkları, kırgınlıkları ortadan kaldırmamız, sevgi ve saygı ortamının oluşmasına, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine çaba göstermemiz gerekir.

Güzel ülkemizde birlikte oluşturduğumuz toplumsal huzur ortamının, gelecek nesillere bırakılacak en önemli değer olduğuna inanıyor, bu mübarek ayın hem üniversitemizde hem de ülkemizde birliğin, beraberliğin pekişmesine vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Birlik Ve Beraberliğimizi Pekiştirmek İçin Bu Tür Programlara Önem Veriyoruz”

Akademik yıl boyunca birçok çalışmada, projede görüştük, çeşitli vesilelerle bir araya geldiklerini dile getiren Rektör Çomaklı: “Gerek ortak aklı tesis etmek, gerek birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için bu tür programlara önem veriyoruz.

Ülkemizin hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda üniversitemiz elinden gelen gayreti göstermektedir.

Üçüncü Kuşak Üniversiteler ürettikleri bilginin kullanımının ve ticari etkinlik hâline getirilmesinin etkin bir biçimde peşinde olurlar ve bunu kendileri için, bilimsel araştırma ve eğitimle eşit önemde üçüncü bir hedef sayarlar. Ancak bildiğimiz üzere bugün dünya, dördüncü ve hatta beşinci nesil üniversitelere doğru gitmektedir. Üniversiteler hızla sadece bilgi üreten değil bunu aktaran ve ticari değer yaratan bir hâle dönüşmektedir”

“Dönüşüm Çalışmalarımız Kesintisiz Biçimde Sürecek”

Değişen üniversitenin değişen öğrenci profilini şekillendirecek yeni nesil öğretim üyesi profilini de oluşturmamız artık kaçınılmaz olmuştur. Sizlerin donanımı ve gayretlerinizle bu konuda da yol alacağımıza inancımız tamdır.

Bu kapsamda, Yükseköğretimde tüm süreçlerin iyileştirilebilmesi ve geliştirilebilmesi için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde başlatılan Yeni YÖK vizyonuna ayak uyduran projeleri hayata geçiriyoruz.

Bu çerçevede en somut adımı da Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini başlatarak attık.

Malumunuz üzere üniversitemizin geleceğini ortak akılla tasarlamak, dönüşüm vizyonunu oluşturmak, stratejileri ve bunun için gerekli eylem planlarını belirlemek üzere 9, 10 ay sürmesi planlanan projenin ilk aşaması olan “Arama Konferans”larının üçü ve bir karar konferansını gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Çağdaş bilim ışığında ile biçimlendirdiğimiz proje ofisimizle şu an 4376 olan proje portföyümüzü, 5000’in üzerine çıkarmak temel hedefimiz. Bu bağlamda üniversitemizin siz değerli akademisyenlerinden yeni projeler üretmenizi bekliyoruz.

“Destekleriniz Bize Güç Katmaya Devam Edecek”

İçinde bulunduğumuz öğretim yılı içinde çalışmalarımızın istendik sonuçlarını almaya, hedeflediğimiz çıtanın yükseldiğini müşahede etmeye başladık. Üniversitemizin tüm bileşenleriyle ilgili dönüşüm çalışmalarımız yeni öğretim döneminde de kesintisiz biçimde sürecek, bu süreçte katkı ve destekleriniz bize güç katmaya devam edecektir.

Üniversitemiz tarafından düzenlenen iftar yemeğine katılarak bizleri onurlandırdınız. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Önümüzdeki Ramazan Bayramınızı da şimdiden kutlayarak, milletimiz, tüm İslam âlemi ve insanlık için barış ve huzura vesile olmasını diliyorum. Hepinizi saygılarımla, muhabbetlerimle selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Program, tasavvuf dinletisi eşliğinde son buldu.