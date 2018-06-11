Atatürk Üniversitesi ATA Teknokent’ten iftar yemeği

İftar programına; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcısı Prof Dr. Medine Güllüce, Rektör Yardımcısı ve ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayhan Çelik, ATA Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Burak Dikici ile ATA Teknokent Yönetim Kurulu Üyeleri, çalışanları ve firmaları katıldı.

İftarın ardından bir konuşma yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin amacı, teknoloji transferine yardımcı olmak ve yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır. Ülkemizin küresel rekabette yer alabilmesi için yeni bilgi üretmesi ve bunu teknolojik gelişmelere uyarlaması gerekmektedir, bunun yolu da Üniversite-Sanayi İş Birliği Modelidir. Üniversite-sanayi-devlet iş birliği yapısı; araştırmalarla bilgiyi üreten üniversiteyi, bu bilgiyi uygulamaya aktaran sanayiyi, verimli iş birliği platformu oluşması için gerekli destekleri sağlayan ve önlemleri alan devleti kapsamaktadır. Teknoparklar ise, bu üçlü iş birliğini aynı çatı altında buluşturmaktadır.

Kısaca Teknoparklar inovasyonu, girişimci ve temelinde bilgi olan firmaları destekler ve yerel ve uluslararası ekonomiyi geliştirmeye katkıda bulunur.” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı: “Bilgiyi Kullanmak Ve Değere Dönüştürmek Son Derece Önemli”

Dünyanın birçok ülkesinde sanayi ve üniversite işbirliğini geliştirmek için uygulanan yeni nesil üniversite modelinin Türkiye’de de yaygınlaştığını dile getiren Rektör Çomaklı: “Bu model; Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın Yeni YÖK vizyonu çerçevesinde başlattığımız yeni nesil üniversite ülküsü için de son derece önemlidir. Türkiye’nin rekabet gücünün sürekliliği açısından bilim üretmede öne çıkan üniversitelerin, ürettikleri bilgiyi kullanması ve değere dönüştürmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda Teknokent’te bulunan firmalarımızdan beklentilerimizde artmaktadır. Benim sizden öncelikle isteğim Üniversite ile işbirliğini artırmanız ve her firmanın mutlaka bir akademisyen hocamızla ortak çalışmasıdır. Ayrıca Ulusal ve uluslararası firmalar ile iş birliğinde olmanız, yeni teknolojik ürünleri geliştirmeniz, ihracat imkânlarını araştırmanız, patent ve faydalı modele başvurmanız ve Ar-Ge faaliyetlerinizi artırmanızdır. Bu konularda biz üniversite olarak elimizde bulunan tüm imkânları size sunmaya hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor, başarılarınızın daim olmasını temenni ediyorum.” diyerek sözlerini tamamladı.