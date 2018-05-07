Atatürk Üniversitesi Bahar Şenliği başlıyor

14. 30’da başlıyor.

Rektörlük arkası şenlik alanında ve çevresinde gerçekleştirilecek olan şenliklerin, çok çeşitli etkinliklerle üniversiteyi adeta bir festival alanına dönüştüreceği tahmin edilirken, 3 gün sürecek olan bu şenliklerde Türkiye’nin popüler sanatçıları da konser verecek.

Açılış günü saat 19.30’da İmera gurubu öğrencilerle buluşurken, 10 Mayıs saat 19.30’daki konseri ise Aslı Güngör gerçekleştirecek.

Oyunlar, turnuvalar, yarışmalar, sanat ve spor etkinlikleri

Akşam saatlerinde konserlerle eğlenecek olan öğrenciler, gündüz saatlerinde ise yine çok çeşitli sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerle şenliklerin tadını çıkarmaya devam edecekler. 8 Mayıs saat 14. 30’da Rektör Prof.Dr. Ömer Çomaklı’nın gerçekleştireceği açılış seramonisiyle başlayacak olan şenlikler, halk oyunları gösterileri, oyunlar, yarışmalar, turnuvalar, kulüp etkinlikleri, sanat atölyeleri etkinlikleri, zeka oyunları etkinlikleri ile devam edecek. Konser saatine kadar oldukça renkli ve çeşitli etkinliklere sahne olacak olan şenlik alanında, yine amatör sanatçılar tarafından verilecek olan konserler, tiyatro oyunları, performanslar ve çok çeşitli sosyal etkinlikler yer alacak.