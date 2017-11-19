Dr. Ömer Çomaklı Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılmak üzere gittiği İran’da bulunan çeşitli üniversiteler ile işbirliği protokolleri imzaladı.

Mohagheghe Erdebil Üniversitesinde düzenlenen Merkezi Asya Üniversiteleri Birliği Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Dr. Ömer Çomaklı burada bölge üniversitelerinin gelişmesine ve ilerlemesine yönelik bir konuşma yaptı.

İran’daki ziyaretinde Atatürk Üniversitesinin 3. Nesil Üniversite misyonuna yönelik attığı adımlardan bahseden Rektör Çomaklı, Bonab Üniversitesi Rektörü Karim Abbassian ile işbirliği yaparak ikili anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Bonab’daki anlaşma merasimine iki üniversite yetkililerinin yanı sıra Bonab Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri de katıldı.

Dr. Ömer Çomaklı İran’daki son görüşmesini Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammad Reza Pour-Mohammadi ile gerçekleştirdi. Görüşmede Atatürk Üniversitesi ile Tebriz Üniversitesi arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimi, ortak kongre düzenleme ve diğer akademik konularda işbirliği anlaşması imzalandı.