Atatürk Üniversitesi Dil ve Kültür anlamında bir ilke imza attı

Uluslararasılaşma misyonunu öncelikli hedefleri arasına koyan Atatürk Üniversitesi, bu kapsamda American Language Corner (Amerikan Dil Köşesi) kurdu.

Merkezi Yemekhane girişinde öğrencilerin hizmetine sunulan Amerikan Dil Köşesi'nin açılışına, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Scott Weinhold ve ABD Kültür Ataşesi Angela Williams katıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdikleri açılışta konuşan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yükseköğretim kurumlarının araştırma ve bilgiyi paylaşmak, kültürlerarası etkileşimi artırmak için kullandıkları en etkin araçlardan biri olan uluslararasılaşmanın, ülkemizde de yükseköğretimin temel bir unsuru ve eğilimi hâline geldiğini belirterek, yükseköğretim kurumları için geliştirilen politikalar ve stratejilerin, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Üniversite olarak uluslararası ilişkilere, Yükseköğretimin niteliğini evrensel standartlara çıkarmaya büyük önem verdiklerini ifade eden Çomaklı, Atatürk Üniversitesinde 2 bin 500'ün üzerine uluslararası öğrenciyi barındırdıklarını ve çok sayıda dünya üniversitesiyle çok yönlü işbirliğinde bulunduklarını söyledi.

Rektör Çomaklı: “Üniversitemiz bünyesinde daha önce Yabancı Diller Yüksekokulu içinde açılan ancak arzu edilen işlevden uzak olan; Üniversitemizin ilk kuruluşundan bugüne çeşitli alanlarda işbirliği içinde bulunduğumuz ABD ile eğitsel ilişkilerin hizmet köşesi olan American Language Corner'ı, yeniden yapılandırarak verimli çalışabilecek bir merkez hâline getirdik. Amacımız, Üniversitemizden daha fazla öğrencinin ABD'deki eğitim imkânlarından yararlanmasını sağlamaktır.

American Language Corner, Türkiye ve ABD Arasında Ortak Bir Laboratuvardır

American Language Corner'ı, gençlerimizin dünyayla iletişimleri ve uluslararasılaşmanın bir zorunluluğu olarak hizmete açıyoruz. Amerikan Dil Köşesi aynı zamanda kültürel programlara da ev sahipliği yapacaktır. Bu merkez, gençlerin uluslararası arenada sahip oldukları donanımı daha fazla artırmak üzere ortaya çıkmış bir işbirliği projesinin sonucudur. Türkiye ve ABD ülkeleri arasında ortak bir laboratuvardır.

Bu merkezin, ABD ile karşılıklı olarak öğrencilerimizin yeteneklerini paylaşabilecekleri ve yeni fikirlere ilham alabilecekleri, İngilizce dil öğrenimi için yeni fırsatlar sunabilecek, ABD'de eğitim görmek isteyen öğrencilerimize bilgi verecek, değişim programına katılmış mezunların tecrübe ve bilgilerini paylaşabilecekleri bir merkez olmasını ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Scott Weinhold ise Türkiye ve ABD arasındaki iş birliklerini güçlendirecek American Language Corner projesini hazırlayan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya teşekkür ederek, Erzurum'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Amerika'nın Atatürk Üniversitesi ile olan ilişkilerinin uzun yıllar öncesine dayandığını belirten Scott Weinhold, American Language Corner'ın açılışıyla ortaklıkta yeni bir döneme girmenin sevincini yaşadığını söyledi.

Bu ortaklığın, taraflar arasında eşit paylaşılan bir husus olduğunu da vurgulayan Weinhold şöyle konuştu: “Erzurum için American Language Corner, üniversite öğrencileri, mezunlar, kamu ve özel şirketler ile diğer kurumların kullanımına sunulan bir iş birliği projesidir. Burası insanların yeteneklerini paylaştığı, fikirlerini tartışabildiği ve yeni fikirlerden ilham aldığı bir yerdir.

Birimimizin faaliyetlerini 5 ana tema üzerinde toplarsak; “İngilizce dil öğretimiyle ilgili fırsatlar sunmak, Amerika'daki üniversitelerde eğitim almayı desteklemek, Amerikan değişim programlarından faydalanmış kişileri etkinliklere dâhil etmek ve dijital teknolojiler, girişimcilik ve buna benzer konularda programlar sunmak” olarak nitelendirebiliriz. Öğrencilerin bu birimin yapacağı faaliyetlerle yakından ilgilenip birimin sağlayacağı imkânlardan yararlanmalarını umuyor ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış töreni, öğrencilerin ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzar Vekili Scott Weinhold ve ABD Kültür Ataşesi Angela Williams ile bir araya gelmesiyle sona erdi.

Amerikan Dil Köşesi, öğrencilerin İngilizce öğrenebilmeleri ve geliştirebilmeleri, Amerika'daki eğitim fırsatlarından yararlanabilmeleri adına önemli bir proje olarak ön plana çıkıyor.