6 alanda Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi arasına girmeyi başaran Atatürk Üniversitesi, Farmakoloji ve Eczacılık dalında dünyanın en iyi 500 üniversitesi sıralamasında 268. olarak Türkiye’deki en başarılı üniversite oldu. Atatürk Üniversitesi ayrıca, Biyoloji (862), Kimya Bilimleri (649), Fizik (973), Mühendislik (855), Tıp ve Sağlık Bilimleri (718) alanlarında dereceler elde etti.

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde yer alan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarının, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkati çekmek için hazırladığı 2017-2018 alan sıralamasında, dünyadaki en iyi üniversiteler 61 farklı alana göre listelendi.

“Ülkemizin 2023 Vizyonu Çerçevesinde Çalışmalarımızı Yürütüyoruz.”

Eğitimde kalite anlayışını ön planda tuttuklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Göreve geldiğimiz günden beri, yoğun bir mesai ile üniversitemizin başarılı olması, ilimize ve ülkemize yaraşır bir seviyeye ulaşmak için bütün gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde akademik ve fiziki imkânların geliştiği, modern araç ve gereçlerle donatılmış laboratuvar, bilişim ve teknoloji altyapıya sahip bir üniversite tesis ettik. Fedakârca çalışan kadrolarımızla ve sevgili öğrencilerimizle birlikte uluslararası üniversitelerle rekabet edebilecek bir üniversite oluşturmayı hedefleyerek girdiğimiz bu yolda her geçen gün büyüyerek ve gelişerek hizmet vermeye devam ediyoruz.” dedi.

Rektör Çomaklı: “Eğitim ve Araştırmayı Bütünleştiriyoruz.”

Atatürk Üniversitesinin yeni bir sayfa açmak, yeni hikâyeler yazmak ve öncü konumunu yeniden harekete geçirmek için yönetime talip olduklarını hatırlatan Çomaklı: “Bu yüzdende de ilk sloganımız “Adı gibi öncü.” oldu. Bu amaçla sekiz aylık bir planlama ve projelendirme sürecinden sonra “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi”ni başlattık. Bu proje ile Atatürk Üniversitesinin özgün bir yeni nesil üniversite olarak konumunun tanımlanması, sistemlerinin tasarlanması ve uygulama adımlarının atılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda projede topluma doğrudan katkı yapan, eğitim ve araştırmayı bütünleştiren yeni nesil üniversite sistemini tasarlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Yeni YÖK Vizyonu’nu Kılavuz Edindik.”

Yükseköğretim Kurulunun “Yeni YÖK” olarak bundan sonraki süreçte de ortaya koyduğu vizyonu kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak adımları atmak üzere dünyanın sayılı üniversiteleri ile görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Çomaklı “Yeni Nesil Üniversite” konsepti üzerinde akademik, fiziki, teknolojik ve bilişim altyapısının yeniden şekillendiğini belirtti.

“Atatürk Üniversitesi Türkiye’nin Evrensel Politikalarına Hizmet Etmeye Devam Edecektir.”

Akademik performans ve öğrenci memnuniyeti, fiziki altyapı, TÜBİTAK projeleri, kütüphane ve sosyal etkinlikleriyle dünya üniversiteleri arasındaki sıralama başarısının her yıl yükseldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Türkiye’nin başta yükseköğretimi olmak üzere hemen her alanda dünya ile rekabet edecek evrensel politikalarına hizmet etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

“Bu Başarı Atatürk Üniversitesi Ailesinin Alın Teridir.”

Gösterilen bu başarının daha güzel başarıların müjdecisi olduğunu belirten Rektör Çomaklı, bunda katkı ve emeği olan bütün çalışma arkadaşlarına teşekkür etti. Bu başarının tesadüf olmadığını, çok büyük fedakârlıklar ile ciddi emek ve mesai gerektirdiğini ifade eden Çomaklı, ortaya konulan bu başarının Atatürk Üniversitesi ailesinin alın teri olduğunu ifade etti.

URAP Sıralama Kriterleri Neler?

URAP üniversitelerin genel sıralamasını belirlerken; makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, doktora öğrenci sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi kriterleri esas alıyor.