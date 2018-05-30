Atatürk Üniversitesi “En İyi 1000” İçinde

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi’nin (Center for World University Rankings) 2018-2019 yılları için hazırladığı "En İyi 1000" listesine giren üniversitelerin isimleri açıklandı. Türkiye’den 13 üniversitenin bulunduğu listede, Atatürk Üniversitesi de kendisine yer buldu.

Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren CWTS Leiden Sıralama Sistemi tarafından "2018 Yılı Dünya Üniversiteleri Sıralaması" da yayımlandı. Türkiye’den 19 Üniversitenin bulunduğu listede Atatürk Üniversitesi 1000 üniversite arasında 741’inci sırada yer aldı.

Rektör Çomaklı: “Hedeflerimize Emin Adımlarla İlerliyoruz”

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çalışmaların başarıya dönüştüğünü görmenin gurur verici olduğunu belirtti. 61 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Atatürk Üniversitesinin mazisinde yer alan başarılarına bir yenisini daha eklemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Prof. Dr. Çomaklı: "Üniversitemizin elde ettiği başarılarında ve gelecekteki hedeflerine ulaşmasında en önemli aktör öğretim üyelerimizdir. Öğretim üyelerinin eğitim ve bilimsel araştırma nitelikleri evrensel değerlere ulaştığı ölçüde üniversitemiz hedefine daha kolay ulaşacaktır. Tabii, açıklanan bu veriler bizleri mutlu ettiği ve göğsümüzü kabarttığı kadar, daha çok çalışmamız gerektiği mesajını da veriyor. Sosyal ve pozitif bilimlerin yanında; kültürel etkinliklerimiz, sportif faaliyetlerimiz ve sanatsal çalışmalarımız ile topyekûn kalkınmayı gerçekleştirecek adımlar atıyoruz. Atatürk Üniversitesi mensuplarının tamamı ile birlikte üniversitemizi daha iyiye taşımak, sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tercih edilen ve örnek gösterilen bir üniversite haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Bu veriler ışığında Atatürk Üniversitesinin 2019 yılında araştırma üniversiteleri arasında yer almasına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu kapsamda yapılacak tüm çalışmalara desteğimizin artarak devam edeceğinin sözünü veriyorum. Kısa zamanda elde ettiğimiz başarılara katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Sıralama 8 Kriter Temelinde Hazırlanıyor

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi "En İyi 1000 Üniversite" sıralaması 8 kriter temelinde hazırlanıyor. Aralarında öğretim kalitesi, işgücü piyasasında mezunlara olan talep, akademik personelin kalitesi, yayın sayısı, yayın kalitesi, bilimsel ortamdaki etkisi ve kaynak gösterilmesi gibi kriterler yer alıyor.

CWUR’un En iyi 1000’ Listesine Türkiye’den listeye giren 13 üniversite şöyle:

Hacettepe Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, 9 Eylül Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi.

Leiden Üniversitesi CWTS Sıralamasına Türkiye’den giren 19 üniversite ise şu şekilde sıralandı:

İstanbul, Hacettepe, Ege, Gazi, Orta Doğu Teknik, İstanbul Teknik, Ankara, Erciyes, Dokuz Eylül, Atatürk, Yıldız Teknik, Karadeniz Teknik, Selçuk, Marmara, Bilkent, Akdeniz, Ondokuz Mayıs, Süleyman Demirel Sakarya Üniversitesi.