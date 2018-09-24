Atatürk Üniversitesi genç yetenekleri keşfediyor

19-21 Eylül 2018 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesinde atölye çalışmalarına katılan öğrenciler bilgilendirilerek kendi öğretmenleriyle birlikte Gökkuşağı ve Ötesi konusu üzerine deneysel sanat çalışmaları yaptı.

Çalışmalar Juri Üyeleri Tarafından Değerlendirilecek

Konuya ilişkin değerlendirmelerini paylaşarak, bilgilendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat: “Güzel Sanatlar Fakültesinde atölye çalışmalarına katılan öğrenciler için, Gökkuşağı ve Ötesi konusu üzerine, deneysel sanat çalışmaları yapmak üzere, fakülte bünyesinde uygun ortam oluşturuldu. Daha sonra bu öğrencilerin yaptığı çalışmalar Baksı Müzesinde jüri üyeleri tarafından değerlendirilmek üzere Baksı Müzesine taşınıp, sergilenecek ve ödül alan öğrenciler belirlenecektir.

Öğrenciler Ödül Törenine Katılacak

Toplamda 30 öğrenci ve öğretmenlerin 2 Ekim 2018 tarihinde Erzurum Büyükşehir Belediyesince tahsis edilen otobüsle, Baksı Müzesine götürülerek yapılacak ödül törenine katılacaklarını dile getiren Bulat: “Yarışmanın ilk aşaması, Baksı Müzesi sahibi sanatçı Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'ın ev sahipliğinde Baksı Müzesi'nde yapıldı. Bayburt'tan 490, Erzurum'dan 424 ve Trabzon'dan 454 kişi katılım sağladı. İl bünyesinde oluşturulan jüriler tarafından değerlendirilerek 100'er adet çalışma seçildi. Mayıs 2018 tarihinde Baksı Müzesi Koordinasyon Kurulu toplantısında bu 300 adet çalışma arasından atölye çalışmalarına katılacak her ilden 30'ar öğrenci belirlendi. Baksı Müzesi'nde toplanan çalışmaları değerlendirecek olan jüri, burs verilecek olan öğrencileri belirleyecek” diye konuştu.