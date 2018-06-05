Atatürk Üniversitesi idari personeli iftar sofrasında buluştu

Dr. Ömer Çomaklı’nın ev sahipliğinde düzenlenen ve geleneksel hale getirilen idari personel ile iftar programı, Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezinde gerçekleşti.

İftar programına katılım oldukça yoğun oldu. Programa Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın yanı sıra rektör yardımcıları, daire başkanları ve idari personel ile aileleri katıldı.

Üniversite Camii imamı Memduh Karslı iftar öncesinde Kuran-ı Kerim tilaveti verdi. Ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı. İftarın ardından Dr. Ömer Çomaklı bir konuşma gerçekleştirdi.

“İnsanlar arasındaki birlik ve beraberlik duygularının geliştiği, yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı mübarek Ramazan ayının feyziyle donanan bir iftar yemeğinde, her biri Atatürk Üniversitesi Âilesi’nin saygın ferdi ve ayrılmaz parçası olan siz değerli çalışanlarımızla bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti belirtmek isterim” diyerek sözlerine başlayan Dr. Ömer Çomaklı: “Üniversitemiz akademisyenleri, öğrencileri ve siz değerli çalışanlarıyla Türkiye’deki büyük üniversitelerden birisidir. Büyük bir Âiledir” ifadelerini kullandı.

“Mühim Olan Birlik, Dirlik Ve Huzurun Olmasıdır”

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Sayın Yekta Saraç’ın oluşturduğu yeni vizyonu örnek alarak hayata geçirilen dönüşüm sürecinde çok önemli yollar kat ettiklerini belirten Çomaklı: “Hiç şüphesiz başarımızın temelinde tüm çalışanlarımızın üstlendikleri ekip ruhu yatmaktadır. Biz rahat şartlarda çalışmanız için sahip olduğumuz tüm imkânları verimli biçimde kullanıyoruz. Mühim olan birlik, dirlik ve huzurun olmasıdır. Üniversitemiz bir dünya üniversitesi olma yolunda her geçen gün daha bilinçli ve güçlü adımlar atıyor. Üniversitemizin başarıları elbette siz değerli çalışanlarımızın eseridir. Başarıya giden bu yolda sevgi, saygı, hoşgörü yanında iş ahlâkı ve ‘Ben’likten uzak, ‘Biz’ duygusuyla hareket etmek Müslüman oluşumuzun gereğidir. Başarımızı buna borçluyuz. Bu başarıya katkı sağlayan siz çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

“Atatürk Üniversitesi Ailesi’nin Güç Birliği İle Ulaşamayacağı Hiçbir Hedef Yoktur”

Rektör Çomaklı: “Bu iftar vesilesiyle böyle güzel ve muhteşem bir fuarın Erzurum gibi kadim bir şehre kazandırılmasında emeği geçen ve desteklerini her daim gördüğümüz Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e ve sağlamış olduğu katkılarından dolayı Kültür A.Ş. Genel Müdürü Emre Yaylalı’ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Bizler alın terinin ve bilginin değerini çok iyi bilerek üniversitemizi yönetmeye çalışıyoruz ve şuna inanıyoruz: Atatürk Üniversitesi Ailesi’nin güç birliği ile ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur.

Hizmetlerinizden dolayı hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin ve ailelerinizin Ramazan Bayramını kutluyor, bayramın ülkemize ve bütün İslâm âlemine huzur ve saadet getirmesini diliyorum. Hepinizi Rabbime emanet ediyor, kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum” diyerek sözlerini tamamladı.