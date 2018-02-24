Dr. Javed Aghazadeh ve yönetimi, diploma denklik protokolü, ikili işbirlikleri, ortak projeler ile öğrenci ve öğretim üyesi değişimiyle ilgili anlaşma imzalamak üzere, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Javed Aghazadeh’e Atatürk Üniversitesi ziyareti ve Erzurum’daki temaslarında, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Hossein Ghasemi eşlik etti.

Rektör Aghazadeh: “Çevreye Olumlu Enerji Verenler Dönüşüm Yapanlardır”

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Erzurum ve Atatürk Üniversitesinin kendileri için değerli olduğuna değinen Rektör Aghazadeh, İranlıların Atatürk Üniversitesine geldiklerinde kendi evlerindeki gibi rahat ettiklerini söyledi. Ayrıca Aghazadeh, Rektör Çomaklı’nın başlatmış olduğu Yeni Nesil üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesini takdirle karşıladığını belirterek, “Çevreye olumlu enerji verenler dönüşüm yapanlardır” dedi.

Atatürk Üniversitesi ile müşterek projelerinin olmasını arzuladıklarını ifade eden Aghazadeh, öncelikle ortak programlar konusunda anlaşarak, üniversitede radyoloji uzmanı yetiştirmek istediklerini belirtti. Aghazadeh: “İki üniversitemiz arasındaki denklik sorununu İran’daki bakanlıklarla sürdürdüğümüz çalışmalar sonucu çözdük. Şu an Atatürk Üniversitesinin de içerisinde olduğu, Cerrahpaşa, Hacettepe, Ankara, Koç ve Ege Üniversitesi olmak üzere Türkiye’den 6 üniversite ile denklik sorununu çözmüş bulunuyoruz. Atatürk Üniversitesi, sağlık alanında ileri düzeyde olan bir üniversite. Biz de özellikle beyin cerrahi ve radyoloji alanında Atatürk Üniversitesinin bilgi birikiminden faydalanmak istiyoruz. Geçekleştireceğimiz anlaşma ve projelerle bunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

Gelişim ve Değişim İçin İkili İşbirliklerine Önem Veriyoruz

Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejisine uygun olarak, anlaşmalı olduğu yurtdışı kurumlarla verimli işbirliği çalışmaları yürüttüğünü, yine dünyada tanınır bir üniversite olma misyonuyla yeni ortaklıklara imza attığını belirten Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, gelişim ve değişim için ikili işbirliklerine önem verdiklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesinin yabancı ülkelerdeki kurumlarla ortaklıklar kurarak, farklı ülkelerden öğrencileri ağırlayarak ve kendi öğrencilerine eğitimlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme veya uluslararası projelere katılma olanakları sağlayarak uluslararası bir ortam oluşturmayı amaçladıklarını belirten Rektör Çomaklı, dünyanın ilk sıralarında yer alan üniversitelerin bulunduğu Time Q.S ve Shanghai uluslararası listelerine Atatürk Üniversitesinin de girdiğini ifade etti.

Çomaklı: “Göreve başladığımız zamanlarda ilk akademik ziyaretimizi İran’a yaptık. Komşu ülke İran; eğitim, kültür, ekonomi, iktisadi vb. konularda önemli bir paydaşımız. Eğitim veren üniversiteleri de kardeş üniversitelerimiz. Yaptığımız anlaşmalarla üniversitelerimizin eksikliklerini gidereceğiz.

Üniversitemizde sağlık alanında hizmet veren 5 birimiz var. Bu birimlerimizle her zaman destek vermeye hazırız. Urmiye Tıp Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesi arasında, 2018 yılından itibaren geçerli olmak üzere Tıp Fakültesi ve sağlık alanındaki bütün birimlerin diploma denkliğini sağlayan protokolü imzaladık. İkinci bir anlaşmayı da öğretim üyesi ve öğrenci değişimi konusunda yaptık. Sadece çevre ülkeler değil dünyanın sayılı üniversiteleriyle de iş birlikleri yapmak için uğraşıyoruz. Bilim evrenseldir ve bilimin olduğu her yere gideceğiz” dedi.