Atatürk Üniversitesi ile Koç Üniversitesi Arasında Bilimsel İş Birliği Protokolü İmzalandı

Rektörlük makamında gerçekleşen protokol törenine, Atatürk Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Koç Üniversitesini temsilen Rektör Prof. Dr. Umran İnan katıldı.

Rektör İnan ile beraberindeki heyeti Atatürk Üniversitesinde ağırlamaktan ve iş birliği anlaşması yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Rektör Çomaklı, Yeni Nesil Üniversite vizyonu çerçevesinde ulusal ve uluslararası üniversiteler ile ortak çalışmalar gerçekleştirdiklerinin önemine değindi. Türkiye yüksek öğretiminde önemli bir yeri olan Koç Üniversitesi ile imzalanan bu protokolün gelecekte kurulacak güzel birlikteliğin bir nişanesi olduğunu kaydeden Rektör Çomaklı bu vesileyle, ulusal ve uluslararası kurumlara ortak projeler sunmak ve ortak bilimsel etkinlikleri (kongre, çalıştay, sertifikalı eğitim vb.) birlikte gerçekleştirmek için bu adımı attıklarını dile getirdi.

Birçok Program Birlikte Yürütülecek

Öğretim üyelerinin ortak araştırma yapmaları konusu başta olmak üzere, doktora programları ve İngilizce eğitimi ile araştırma altyapısı alanlarında iş birliği yapmayı hedeflediklerini aktaran Rektör Çomaklı, her iki üniversite öğretim üyeleriyle oluşturulacak olan protokol çerçevesinde Misafir Öğretim Üyesi programına katılarak yaz aylarında ortak araştırmalar yapmalarının teşvik edilmesi, doktora eğitimlerini sürdüren ve Atatürk Üniversitesinde devam edilen 100/2000 doktora öğrencilerinin yeterlilik sınavlarını geçmiş olma kaydı ile belli bir süre ile ortak projeler kapsamında araştırmalarını Koç ve Atatürk Üniversitesinde yapabilmelerinin sağlanması, Uzaktan eğitim desteği ile karşılıklı lisansüstü derslerin açılması ve program yeterliliğini sağlayan öğrencilerin yönetmelikler çerçevesinde doktora derslerini Koç Üniversitesinden alabilmelerinin sağlanması gibi birçok ortak programın birlikte yürütülmesi yönünde mutabakata vardıklarını belirtti.

Nazik ziyaretlerinden dolayı mevkidaşı Prof. Dr. Umran İnan ve Koç Üniversitesinden gelen öğretim üyelerine teşekkür eden Rektör Çomaklı, hem akademisyenlere hem de bilim dünyasına önemli katkı sağlayacak bu iş birliğinin iki üniversiteye de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Rektör İnan: “Bu Protokol İki Üniversiteyi Birbirine Daha da Yakınlaştıracak”

Erzurum'da ve Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden Atatürk Üniversitesinde bulunmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirerek sözlerine başlayan Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, öğrencilerine dünya çapında bir eğitim vermek, öğretim üyelerinin araştırmaları ile bilimin sınırlarını ilerletmek, elde edinilen bilgileri toplumun yararı adına kullanmak için çalıştıklarını ve bu minvalde Atatürk Üniversitesi ile bilimsel iş birliği protokolünü imzaladıklarını söyledi.

DAYTAM ve Araştırma Hastanesinin Altyapısı Koç Üniversitesi Öğretim Üyeleri Tarafından Kullanılacak

Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin (DAYTAM) altyapısının Koç Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından ve Koç Üniversitesi bünyesinde yer alan merkezi araştırma laboratuvarlarının Atatürk Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından kullanımında kolaylık sağlanması yönünde mutabakata vardıklarını hatırlatan Prof. Dr. İnan, Doğu'nun sağlık yükünü sırtlayan ve bu sayede büyük bir bilim merkezi haline gelen Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinin, üniversiteye aktardığı tecrübeden yararlanmak adına sağlık turizmi konusunda iş birliği yapma noktasında görüşmelerin yapıldığını belirtti.

İmzalanan protokolün iki üniversiteyi birbirine daha da yakınlaştıracağına inancının tam olduğunu belirten Rektör İnan, misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya ve üniversite üst yönetimine teşekkür etti.

İmzalanan protokolün ardından Prof. Dr. Çomaklı, Koç Üniversitesi heyetine Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi, Proje Ofisi ve Araştırma Metodolojisi Eğitim ve Uygulama Ofisi hakkında bilgi verdi.