Atatürk Üniversitesi ile TUSAŞ arasında protokol imzalandı

Protokole, Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TUSAŞ adına ise Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oğuz Borat imza attı.

TUSAŞ tarafından yürütülecek bu programa, Mühendislik Fakültesi'nin Makine, Elektrik-Elektronik, Metalürji ve Malzeme, Endüstri, Bilgisayar ve Kimya mühendisliği bölümlerinin 3'üncü veya 4'üncü sınıflarındaki öğrencilerin katılabileceğini aktaran Rektör Çomaklı, “Stajyer mühendisler haftada en az 1 tam gün TUSAŞ'ta çalışacaklarını, çalıştıkları süre boyunca üniversite tarafından sigortalanarak, TUSAŞ'taki çalışmaları için de kendilerine ücret ödeneceğini” kaydetti.

Rektör Çomaklı: “Üniversitemizin İmkân ve Kabiliyetlerini Geliştiriyoruz”

Üniversitelerin iş hayatı ile bütünleşmesine yönelik yapılan çalışmalara önem verdiklerini, bu sayede öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrendiğini dile getiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TUSAŞ ile imzalanan Stajyer Mühendis Programının da bu doğrultuda oldukça önemli olduğunu belirtti. Atatürk Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin mezun olduktan hemen sonra iş bulmaları için gerekli eğitimi vermeye azami gayret gösterdiklerini ifade eden Çomaklı; bölgesel kalkınmada öncü rol üstlenen bir üniversite olduklarını, bunu sürdürmek için üniversitenin imkân ve kabiliyetlerini geliştirmeye, öğrenci ve öğretim elemanlarının çalışma motivasyonlarını üst düzeye çıkarmaya yönelik adımlar attıklarını söyledi.

Bölgedeki bütün aktörlerle sıkı bir iş birliği ve dayanışma içinde olduklarını belirten Prof. Dr. Çomaklı: “Bu yaklaşımın en canlı örneğini teşkil eden Stajyer Mühendis Programının iki kuruma da hayırlı olmasını diliyor, TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil'e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür ediyorum.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

“Başarılı Öğrenciler Staj Bitiminde TUSAŞ'ta İstihdam Edilecek”

İmzalanan protokole ilişkin konuşma yapan TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Stajyer Mühendis Programının önemine vurgu yaptığı konuşmasında, üniversite yıllarında çalışmanın önemine dikkat çekerek, şirket bünyesinde Stajyer Mühendis Programı kapsamında kabul edilen başarılı öğrencilerin staj bitiminde TUSAŞ'ta istihdam edileceğini belirtti.

Program, Mühendis Adaylarına Yeni Yeteneklerin Kazandırılmasını Amaçlıyor

1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiş olan TUSAŞ tarafından uygulamaya konulan Stajyer Mühendis Programı ile yeni mühendislerin yetiştirilmesi ve üniversite-sanayi iş birliğine yönelik olarak mühendis adaylarına yeni yeteneklerin kazandırılması amaçlanıyor.