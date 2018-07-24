Atatürk Üniversitesi ilk 500 arasında

4000’den fazla üniversitenin incelendiği araştırmada Atatürk Üniversitesi, "Eğitim" kategorisinde 9 Türk üniversitesi ile birlikte ilk 500 üniversite arasına girmeyi başardı.

2009’dan bu yana akademik konulardaki Dünya Üniversiteleri Akademik Sıralamasını (ARWU) yayınlamaya başlayan Shanghai Ranking; Eğitim, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanları gibi 54 başlıkta üniversitelerin sıralamalarını içeriyor.

Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ve değerleri ile geleceğe yürürken ülkenin üniversitelerinin rolünün bu zorlu yolculukta büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Üniversitelerin akademisyenleri, idari kadroları ve öğrencileri ile ülkenin geleceğinin inşasında fikirleri ve ürettikleri ile yol gösterici olduğunu ifade eden Çomaklı, Türkiye’nin en kıdemli, en saygın ve kadim değerlerle yoluna devam eden Atatürk Üniversitesinin, dünya üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Akademik alanda çalışmalar yürüten pek çok araştırma listelerinde yer aldıklarına dikkat çeken Rektör Çomaklı: “Ülkemizin geleceği için olağanın ötesinde emek vermeyi, “milletimiz, ülkemiz ve devletimizin” yarınları için gerekli olan bilimsel ve teknolojik alt yapıların üretimi için gayret etmeyi ve Yeni YÖK anlayışına uygun araştırmalar yaparak projeler geliştirmeyi kendimize hedef edindik.

Bundan sonraki süreçte de ortaya koyduğumuz bu vizyonu kaliteli bir şekilde gerçekleştirmeyi sağlayacak politikaları belirlemek üzere dünyanın sayılı üniversiteleri ile görüş alışverişinde bulunuyoruz ve bulunmayı da sürdüreceğiz. Yine aynı zamanda içinde bulunduğumuz topluma değer sağlamaya ve ülkemizin yükseköğretimde dünya ile rekabet edecek evrensel politikalarına hizmete devam edeceğiz. Elde ettiğimiz başarılar Atatürk Üniversitesinin alın teridir. Bu vesileyle Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.