Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını Oltu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Mecit Yeşilyurt yaptı.

Yeşilyurt konuşmasında; “Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı öğrencilerimiz sizleri tebrik ediyorum. Eğitim belli bir süreç, bizler öğrencilerimizi mezun ederken buruk bir sevinç yaşarız. Mezun olmak bir son değil yeni bir başlangıçtır. Öğrencilerimizden Oltu’yu unutmamalarını istiyorum. Sevgili öğrenciler, uçurtmalar rüzgâr olduğu için değil, rüzgara karşı durdukları için yükselirler bunu unutmayın” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Yeşilyurt, On programla eğitim yapan Oltu Meslek Yüksekokulu için on bir program daha açılması için başvuru yaptıklarını, yeni programların gelmesi ile öğrenci sayısının iki katına çıkacağını kaydetti.

Oltuluların öğrencilere sıcak yüreklerini açmaları ile öğrenci ve bölüm sayısının artacağını dile getiren Yeşilyurt, mezun olan tüm öğrencilere hayatlarında başarılar dileyerek konuşmasını tamamladı.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek okulu Okul birincisi Feyza Kort tüm öğrenciler adına yaptığı konuşmasında, “Bu yolda ilerlerken bir bankacı gibi düşüne bilmeyi, sorgulamayı ve yılmadan devam etmeyi öğrendim. Öğrendiğim herşey için ilk olarak başöğretmenimiz M.Kemal Atatürk’e ve ardından üzerimizde çokça emeği olan öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Daha sonra Okul birincisi Feyza Kort’a birincilik belgesini Oltu Kaymakamı Şenol Turan verdi. Kort ardından yaş kütüğüne plaksını çaktı.

Törende dereceye giren diğer öğrencilere Protokol tarafından belgeleri verildi.

Mezuniyet töreninde en dikkat çeken ise 45 yaşa üstü Oltu Aslanpaşa Mahalle Muhtarı Yasin Şahin ve Sağlık memuru Muammer Zengin oldu. Muhtar Şahin “Okumanın yaşı yoktur. 50 yaşında üniversite okudum” dedi.

Oltu Gözlem Gazetesi Çalışanı Erkan Erdoğan da bölüm birincisi olarak mezuniyet belgesini aldı.

Öğrencilerin tamamının belgeleri verildikten sonra öğrenciler topluca havaya keplerini attılar.

Mezuniyet töreninde 15 Temmuz’da yaşananlardan oluşan bir de sinevizyon gösterimi yapıldı.