Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okullarına Başbakan jesti

Gazi Meclisi gezen öğrenciler, Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti.

Öğrencileri mecliste ağırlayan Başbakan Binali Yıldırım çeşitli hediyeler verdiği Özel Vakıf Okulları öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çekildi. Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli konularda tecrübelerini aktırdığı küçük misafirlerine başarı dileklerini ileterek Erzurum’a yolcu etti.

Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları Kampus Müdürü Erdal Karagülle, İlkokul Müdürü Evren Kadanalı ve öğretmenler eşliğinde 40 öğrencisiyle Ankara gezisi yaparak Gazi Meclisi ve Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaret etti. Öğrenciler için unutulmaz bir an olduğunu kaydeden Özel Vakıf Okulları Kampus Müdürü Erdal Karagülle: “Pek çok akşam televizyonda gördükleri mekânı yakından görmek öğrencilerimiz için güzel bir deneyim oldu. Gençlerimiz bizim en önemli değerimiz. Bugünün öğrencileri yarının milletvekilleri, bürokratları olacak. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın desteği ile öğrencilerimiz, Başbakan Binali Yıldırım ile görüşerek güzel anılar biriktirdiler. Bu vesileyle Ankara gezimizde Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı başta olmak üzere emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.