Atatürk Üniversitesi, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve eserlerini, genç kuşaklara anlatacak

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında Atatürk Üniversitesi ile Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Gülhane Parkı'ndaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesinde düzenlenen imza törenine; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ve İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan katıldı.

Atatürk Üniversitesi İş Birliklerine Bir Yenisini Daha Ekledi

Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Üniversitesinin bir dünya üniversitesi olma yolunda atmış olduğu önemli adımlardan biri olan, dünya genelinde yaklaşık 150 Yükseköğretim Kurumu da dâhil olmak üzere, 4 kıtadan 30'u aşkın ülkeden katılım sağlayarak kültürün, sanatın, bilimin ve ayrıca Yükseköğretimde yeni açılımların yaşandığı büyük bir katılım projesi olarak ortaya çıkan kuruculuğunu ve başkanlığını Atatürk Üniversitesinin yürüttüğü, Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği ile İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in ve İslam kültür medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla protokol imzalandı.

Rektör Çomaklı, Prof. Dr. Fuat Sezgin'i Anlattı

İmza törenine, Avrasya İpekyolu Üniversiteler Birliği (ESRUC) Başkanı sıfatıyla katılan ve Türkiye'nin İslam bilim tarihiyle ilgili mirasının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini aktaran Rektör Çomaklı, bu yönde en çok çaba gösteren bilim insanlarından birinin Prof. Dr. Fuat Sezgin olduğunu söyledi. İslam bilimlerinin ve eserlerinin ortaya çıkarılması için önemli çalışmaları ve katkıları olduğunu, bunların gençlere ve yeni kuşaklara aktarılması gerektiğini kaydeden Çomaklı sözlerine şu şekilde devam etti:

“Prof. Dr. Fuat Sezgin; Anadolu'nun birçok yerinde tahsil gördükten sonra Erzurum'a, oradan İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsüne, Alman şarkiyatçı Hellmut Ritter'e uzanan hayatını, İslam medeniyetinin 800 yıllık kesitinde bilim ve teknolojinin birçok alanında dünyaya öncülük eden bilim adamlarının keşiflerini gün yüzüne çıkarmaya adamış; İslam kültür ve medeniyetinin bilimsel mirasının daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak, İslam medeniyetinin dünya bilimine yaptığı bütün katkıları, İslam'ın ve İslam geleneğinin vaz'ettiği kriterler içinde işleyerek, değişimlerle dolu bir ömre; astronomi, fizik, geometri, optik, coğrafya, kimya, denizcilik, savaş teknolojisi, tıp, mimarlık, tefsir, kelam, hadis, hukuk, tasavvuf gibi İngilizce, Fransızca, Arapça ve Türkçeye de çevrilen sayısız eseri sığdıran; uluslararası çeşitli akademilerin üyesi bulunan, çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görülen, yorulmadan tarihin bu az bilinen yönlerini aydınlatmaya devam eden büyük şarkiyatçı ve dünyaca ünlü bilim tarihçisi olarak ifade etti.

İBTAV, Yurt İçi ve Yurt Dışında Çeşitli Etkinlikler Düzenleyecek

İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ise 2018/6 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak bu doğrultuda İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfının (İBTAV) 2019 yılı boyunca, 7 bölgede, 7 üniversitede, 7 valilik ve belediyede olmak üzere toplam 21 ilde ve yurt dışında farklı etkinlikler düzenlemesi için girişimlere başladığını dile getirdi.