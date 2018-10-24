Atatürk Üniversitesi Rektör Çomaklı, Sıtkı Alp'i ziyaret etti

Dr. Ömer Çomaklı, bir dizi gezi ve görüşmelerde bulunmak üzere gittiği Ankara'da, Arı Okulları kurucusu ve Çankaya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Sıtkı Alp'i ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı, Sıtkı Alp'in Erzurum'a ve Atatürk Üniversitesine kazandırdığı Süheyla-Sıtkı Alp Ortaokulu ile Özel Süheyla-Sıtkı Alp Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdunun şehre ve bölgesine katma değer sağladığını belirtti.

Üniversitenin elde ettiği başarı çıtasını daha yükseğe taşımak için üniversite ile ortaokul arasında köprü görevi gören bir lisenin de Atatürk Üniversitesi bünyesinde yer alması gerektiği belirten Çomaklı: “Kampüsümüzde bulunan ilkokul ve ortaokulda eğitim gören öğrencilerimizin, üniversiteye geçişlerinden bir önceki basamak olan lise eğitimlerini de yine yerleşkemiz içerisinde almalarını hedefliyoruz. Bir bütünlük arz edecek bu eğitim modeli ile ülkemize faydalı nesiller yetiştirebilme inancını taşıyoruz. Bu bağlamda Erzurum'a ve bilhassa Atatürk Üniversitesine gösterdiği yakın ilgiden dolayı Sıtkı Alp Hocamıza teşekkür ediyor, üniversitemiz bünyesinde yer alan ilkokul ve ortaokula lise düzeyini de ekleme adına desteklerini bekliyoruz” dedi.

Gösterilen misafirperverliğe müteşekkir olduğunu da sözlerine ekleyen Rektör Çomaklı, Çankaya Üniversitesi ile gerçekleştirilecek her türlü iş birliğine destek vermekten mutluluk duyacaklarını da kaydetti.

Bir ülkede kaliteli eğitim verilmeden hiçbir alanda verim alabilmenin mümkün olunamayacağına değinen Sıktı Alp, ömrünü Türk milletine, Türk gençlerine hizmete adadığını bu bağlamda memleketine verdiği desteklerin kendisini daima mutlu ettiğini dile getirdi.

Ziyaret, hediye takdimiyle son buldu.