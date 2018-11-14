Atatürk Üniversitesi, sanat üzerine protokol imzaladı

Dünyanın çeşitli üniversiteleriyle bilimsel ve kültürel protokoller imzalayan Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma misyonuyla faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi, Tebriz İslam Sanat Üniversitesi ile eğitim, araştırma ve kültürel faaliyetlerinin geliştirilmesi, akademik personel değişimleri, öğrenci hareketliliği ve ortak akademik toplantıların gerçekleştirilmesiyle ilgili protokol imzalandı.

Anlaşmayı imzalamak üzere Atatürk Üniversitesine gelen Tebriz İslam Sanat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mohammed Ali Keynejad, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Rektörlük makamında gerçekleşen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Mohammed Ali Keynejad, Atatürk Üniversitesi gibi Türkiye'nin en başarılı üniversitelerinden biriyle anlaşma yapmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Yapılan anlaşmayla ülkeler arasında da iş birliği ve dostluğun pekişeceğini belirten Rektör Keynejad, iki üniversitenin birbirine aktaracağı güzel şeyler olacağını söyledi.

Çomaklı: “İran ile İlişkilerimizi Geliştiriyoruz”

Rektör Prof. Dr. Çomaklı ise Atatürk Üniversitesinin Fars dilinde özellikle sanat alanında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri olduğuna vurgu yaparak, bu doğrultuda üniversitede birçok İranlı lisans ve yüksek lisans öğrencisinin olduğunu söyledi.

Çomaklı: “Sanat ve spor gibi meslekler üniversitelerin tanıtımında önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz. Anlaşmalarımız sonucunda tecrübelerimizi birleştirerek güzel şeyler yapabiliriz. Üniversite olarak multidisipliner çalışmalara önem veriyoruz. Burada eğitim gören İranlı öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. İnancımız gereği iki kardeş ülkenin bu dostluğu ilelebet daim olacaktır” ifadelerini kullandı.

İmza töreninin ardından Rektör Çomaklı, konuğun Rektör Keynejad'a çeşitli hediyeler takdim etti.