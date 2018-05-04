Dr. Ömer Çomaklı ve ekibi “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” kapsamında son üç ay içerisinde yapılan faaliyetleri ve elde edilen sonuçları değerlendirmek amacıyla bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantı 3 Mayıs 2018 tarihinde Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşti. Programa üniversite üst yöneticileri, Dekanlar ve yardımcıları, Müdürler ve yardımcıları ve Bölüm Başkanları katıldı.

Atatürk Üniversitesinin geleceğini yeniden inşa etmek üzere 2 Şubat 2018 tarihinde başlatılan ve planlandığı şekliyle yürütülen üç arama konferansı sonrasında gelinen nokta hakkında bilgiler veren Rektör Çomaklı, bu projenin Atatürk Üniversitesinin kendini yeniden biçimlendirmesi, sistemlerinin yeniden tasarlanması projesi olduğunu bir kez daha ifade etti. Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “2-4 Şubat 2018’de Vizyon Arama Konferansı, 10-11 Mart 2018 tarihlerinde Öğrenci Arama Konferansı ve 7-8 Nisan 2018’de Paydaş arama konferansını gerçekleştirdik. Her arama konferansı oldukça verimli çalışmalara vesile oldu ve yeni nesil üniversite olma yolunda bizlere önemli katkılar sağladı. Bundan sonra da 12 Mayıs 2018 tarihinde senato üyelerimiz, bilim kurulumuz ve akademik birimlerimizin temsilcilerinden oluşan bir grupla karar konferansı düzenleyeceğiz. Karar konferansında ise, arama konferanslarında ortaya çıkan projeleri önceliklendirecek, böylelikle adımlarımızı daha somut bir şekilde atmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Rektör Çomaklı, sürdürülen çalışmaların üniversitedeki tüm faaliyetlerde belirli bir kalite düzeyinin sağlanması ve sürdürülebilir kalite güvence sistematikleri oluşturulmasına çok önemli katkılar sağlayacağını, Atatürk Üniversitesinin kurumsal gelişiminin ancak tüm mensuplarının yüksek aidiyet ve özverili gayretleri ile mümkün olacağını söyledi. Ayrıca Atatürk Üniversitesinin tüm mensuplarının kurumu ileri taşımak için ortak amaç ve hedefler doğrultusunda fedakârlıkla hizmet etme arzusunda olduklarına inancımın tam olduğunu ifade etti.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin Sekretarya hizmetlerini yürüten BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Atilla Keskin, projede gelinen son noktayı ve elde edilen bulguları anlatan detaylı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Keskin, Projenin önemi dolayısıyla Atatürk Üniversitesinin sınırlarını aştığını ve sonuçları itibariyle Türk Yükseköğretiminde Devlet Üniversitelerine örnek bir model oluşturma potansiyeli bulunduğunu ifade etti. Yürütülen faaliyetlerin Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversitelerin önüne koyduğu hedeflerle ve yeni YÖK’ün birinci üretim paketiyle birebir örtüştüğünü belirtti.