Atatürk Üniversitesi yeni döneme ‘merhaba' dedi

Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden olan ve 61 yıllık mazisiyle bölgesinde etkin rol oynayan Atatürk Üniversitesi, geleneksel hale getirdiği “Kampüse Hoş Geldin” etkinliğiyle 2018-2019 eğitim-öğretim dönemine merhaba dedi.

Öğrencilerin uyum sürecini hızlandırmak, sınavlardan önce moral ve motivasyonlarını arttırmak için düzenlenen etkinliklere ilgi oldukça yoğun oldu. Bu yıl Turkcell'in sponsorluğunda gerçekleşen “GNÇ Kampüsüne Gel Bence” etkinliği renkli anlara sahne oldu. Çeşitli birçok aktiviteyi bünyesinde barındıran ve öğrencilere oldukça eğlenceli bir parkur imkânı sunan programda; drone uçuş eğitiminden, parmak güreşine, sanal gerçeklik odasından, sahne performanslarına kadar birçok etkinlik yer aldı.

Özellikle drone ile yapılan gösterilerin büyük beğeni topladığı “GNÇ Kampüsüne Gel Bence” festivalinde interaktif şekilde yapılan ve öğrencilerin de dâhil olduğu sahne gösterileri izleyiciler tarafından tam not aldı.

Sahneye İlyas Yalçıntaş çıktı

“Kampüse Hoş Geldin” etkinliğinin sürprizi, son dönemin beğenilen sanatçısı İlyas Yalçıntaş oldu. Seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşatan sevilen sanatçı, dillerden düşmeyen şarkılarını binlerce öğrenciyle birlikte söyledi.

Konser, Yalçıntaş'ın organizasyonda emeği geçenlere ve katılım sağlayan öğrencilere teşekkür etmesiyle son buldu.

Rektör Çomaklı, öğrencilerle birlikte alanı gezdi

Atatürk Üniversitesine yeni gelen öğrencilerin adaptasyon sürecini hızlandırmak için çeşitli programlar düzenlediklerini belirten Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: “Öğrencilerimizin kendilerini yabancı hissetmemeleri adına birçok etkin düzenliyor, onlara aile ortamı sunmak için her türlü ihtiyaçlarına anında cevap veriyoruz” dedi.

Her akademik yılın yeni heyecanların ve yeni başarıların habercisi olduğuna vurgu yapan Rektör Çomaklı, göreve geldikleri günden bugüne geçen kısa zamana çok önemli başarılar sığdırdıklarını, bu başarıların neticesinde elde ettiği doluluk oranıyla Atatürk Üniversitesinin, bölgesinin ve Türkiye'nin tercih edilen üniversitelerinden biri olduğunu dile getirdi.