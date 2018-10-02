Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Projesi kapsamında Lisanüstü Eğitim Çalıştayı gerçekleştirildi

Çalıştaya; Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim üyeleri ve farklı üniversitelerden toplam 65 akademisyen katıldı.

10 bin öğrencinin bulunduğu 488 lisansüstü program, çalıştayda masaya yatırıldı. Mevcut durumdaki güçlü ve zayıf yönler üzerinde grup çalışmaları yapıldı. Ardından geleceğin lisansüstü politikalarının tartışıldığı grup çalışmalarına geçildi.

Bu çalışmalarda yeni programlar, yeni müfredat ve çalışmalar detaylandırıldı. Lisansüstü çalışmalarının ve tezlerin tümünde bilimsel katkı ile topluma faydalı olma bakış açısının geliştirilmesi için öneriler oluşturuldu. Lisansüstü çalışmalarda teknoloji kullanımı ve yeni eğitim metodlarına vurgu yapıldı.

Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin yeni nesil yapılanma ile tüm lisansüstü çalışmalarını koordine eden Lisansüstü Eğitim Koordinatörlüğünü kurarak, dünyadaki örneklerine benzer öncü bir yapılanmayı da eşzamanlı olarak Türkiye'de hayata geçirmeye çalıştıklarını belirtti.

Atatürk Üniversitesinin dönüşümünde, lisansüstü programlarındaki büyük potansiyelinin önemli rol oynaması planlanıyor.