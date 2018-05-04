Atatürk Üniversitesi yüzlerdeki tebessüm olmaya devam ediyor

İlki Horasan’da yapılan ve daha sonra sırasıyla Pasinler, Şenkaya, Tortum ve Uzundere’de gerçekleştirilen etkinliklerin bu haftaki adresleri Aşkale ve Oltu oldu. Halkın ilgisinin oldukça yoğun olduğu etkinliklerde; canlı müzik performansları, ritim denemeleri, tezhip, ebru, kil çalışmaları, seramik, heykel, resim, halı-kilim dokumacılığı gibi birçok aktivite gerçekleştirildi.

Vatandaşların bu tür sosyal faaliyetlere katılarak yaşamın stresinden biraz da olsa uzaklaştıklarını ifade eden Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat: “Toplumun her konuda bilgilendirilip bilinçlendirilmesi için sosyal içerikli projeler önemlidir. Kurum ve kuruluşları değerli kılan ya da fark oluşturan artık sadece sundukları hizmet kalitesi değil, topluma kattıkları değerlerdir. Bu tecrübeye sahip Atatürk Üniversitesi de “Yeni Nesil Üniversitesi” vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği sosyal içerikli projeler orta ve uzun vadede etkisini gösteriyor. İlçelere giderek temas ettiğimiz her insanın yüzünde bunu görebiliyoruz. Oluşan tebessüm bizlere de mutluluk veriyor.

Sosyal sorumluluk projeleri ile özellikle çocukların özgüvenlerinde meydana gelen artış, projenin temel amaçları arasında yer alıyor. Çocuklar, yapabileceklerinin farkına vararak ve duygusal olarak güçlenerek yarınlara umutla bakıyor. Ayrıca toplum tarafından kabul gören ve onaylanan projelerde yer alıyor olmak, çocuklar için önemli bir özgüven kaynağı olarak kişisel gelişimlerine katkı sağlıyor. Böylesine önemli misyonları içinde barından bu projenin paydaşlarından birini oluşturan Atatürk Üniversitesine ve desteklerini bir an olsun bizlerden esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

7 Mayıs 2018’te Çat’ta yapılacak olan proje, 8-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında Yakutiye Kent Meydanında gerçekleştirilerek son bulacak.